"Ребенок ни разу в жизни не видел трубы, скрипки и пианино!" Мама второклассницы рассказала об абсурде на уроках музыкального искусства

Предмет "Музыкальное искусство", который изучают во втором классе, содержит абсурдные задания, которые невозможно выполнить при нынешней организации учебного процесса. На это пожаловалась мать школьницы.

Женщина по имени Юлия выложила в TikTok эмоциональное видео, в котором показала рабочую тетрадь дочери и рассказала, что школьникам дают сложные задания для самостоятельной работы. По словам Юлии, урок музыкального искусства в школе проводится только один раз в неделю – в четверг, и проходит в "асинхронном формате". Это означает, что учитель фактически отсутствует на занятии, а весь материал дети вместе с родителями вынуждены осваивать дома самостоятельно.

В своём видео Юлия показала задания, которые ей пришлось выполнять с ребенком дома в 11 часов вечера. Среди них – прослушать произведения Антонио Вивальди и Виктора Косенко, определить характеристики музыки, подобрать соответствующие пейзажи, а также на слух угадать звучание инструментов.

"Как семилетний ребенок должен определить, если он ни разу в жизни не видел ни этой трубы, ни этого пианино, ни этой скрипки?", – эмоционально спросила женщина. И добавила, что ее дочь не знает нот, а некоторые задания предполагают именно это. Юлия подчеркнула, что именно специально обученные люди должны доносить эти знания до детей, а задача родителей – обеспечить базовый уход и подготовку ребенка к школе.

Видео вызвало бурное обсуждение в сети. Многие комментаторы разделили возмущение женщины, отметив, что родители не должны выполнять работу педагогов. Особенно по столь неудачно составленной программе.

В то же время часть пользователей встала на защиту учителей, напомнив, что учебные программы разрабатывает Министерство образования и науки Украины, а родители также несут ответственность за воспитание и развитие своих детей.

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