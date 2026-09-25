"Ребенок ни разу в жизни не видел трубы, скрипки и пианино!" Мама второклассницы рассказала об абсурде на уроках музыкального искусства

Юлия Потерянко
Моя Школа
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Мама школьницы пожаловалась на абсурдные задания по предмету «Музыкальное искусство»
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Предмет "Музыкальное искусство", который изучают во втором классе, содержит абсурдные задания, которые невозможно выполнить при нынешней организации учебного процесса. На это пожаловалась мать школьницы.

Женщина по имени Юлия выложила в TikTok эмоциональное видео, в котором показала рабочую тетрадь дочери и рассказала, что школьникам дают сложные задания для самостоятельной работы. По словам Юлии, урок музыкального искусства в школе проводится только один раз в неделю – в четверг, и проходит в "асинхронном формате". Это означает, что учитель фактически отсутствует на занятии, а весь материал дети вместе с родителями вынуждены осваивать дома самостоятельно.

В своём видео Юлия показала задания, которые ей пришлось выполнять с ребенком дома в 11 часов вечера. Среди них – прослушать произведения Антонио Вивальди и Виктора Косенко, определить характеристики музыки, подобрать соответствующие пейзажи, а также на слух угадать звучание инструментов.

"Как семилетний ребенок должен определить, если он ни разу в жизни не видел ни этой трубы, ни этого пианино, ни этой скрипки?", – эмоционально спросила женщина. И добавила, что ее дочь не знает нот, а некоторые задания предполагают именно это. Юлия подчеркнула, что именно специально обученные люди должны доносить эти знания до детей, а задача родителей – обеспечить базовый уход и подготовку ребенка к школе.

Видео вызвало бурное обсуждение в сети. Многие комментаторы разделили возмущение женщины, отметив, что родители не должны выполнять работу педагогов. Особенно по столь неудачно составленной программе.

Описанные задания по музыкальному искусству вызвали возмущение в комментариях.

В то же время часть пользователей встала на защиту учителей, напомнив, что учебные программы разрабатывает Министерство образования и науки Украины, а родители также несут ответственность за воспитание и развитие своих детей.

Некоторые комментаторы встали на защиту учителей, указав, что учебные программы разрабатывает МОН.

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