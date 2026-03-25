'Ребенок ничего не делал весь семестр!' Учительница удивила вопросом, который ей задала мама ученика в первый день каникул

Украинская учительница, которая преподает сольфеджио, выразила свое возмущение сообщением, которое ей прислала мама ученика во внеурочное время. Так, женщина в первый день каникул спросила, что именно ее сын не сдал по этому предмету.

Видео дня

Скриншот сообщения педагог опубликовала в соцсети Threads. Учительница отметила, что вопрос наиболее странный из-за того, что ребенок ничего не делал целый семестр.

Так, автор возмущена ситуацией, когда ученик не работал семестр, и только в первый день каникул во внеурочное время вечером его мама интересуется успеваемостью сына в учебе.

Большинство пользователей отметили, что это недопустимо – беспокоить учителя в нерабочее время, к тому же на каникулах, независимо от того, это школьный курс или дополнительные кружки. Они начали делиться похожими историями из своей практики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!