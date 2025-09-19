''Ребенок получил первую двойку в школе. Что делать?'' Реакция родителей на вопрос мамы покорила сеть

Мама десятилетнего школьника Галина Козинец поделилась, что ее ребенок впервые получил двойку в школе, и спросила у родителей, что делать в таком случае. Среди вариантов она назвала "наказание", "ультиматум" и "шантаж".

Под заметкой в Тһгеаԁѕ пользователи соцсети поделились, что делали, когда их дети приносили двойки. Некоторые рассказывали, что даже радовались первой плохой оценке. Однако большинство родителей говорили, что разговаривают с детьми, чтобы понять, почему так случилось и можно ли это исправить.

"Говорим, что такое бывает, спрашиваем, в чем была проблема, есть ли возможность исправить и собирается ли он это делать. В целом все".

"Ура! У нас растет нормальный ребенок! Который носит двойки и тройки! Я правда радовалась первой двойке. Дочка очень была расстроена тем фактом, поэтому поднимали настроение. Затем обсуждение, чего так произошло и как это исправить, что оценки не самое главное в жизни и давай вместе попробуем подумать, что с тем делать".

Некоторые удивлялись предложенным вариантам автора сообщения.

"Наказание? Шантаж? Э-э-э... сейчас так кто-то делает?"

"Наказание, шантаж, манипуляция, бойкот. На самом деле нет. Спрашиваю – почему, за что, может, помочь сделать работу над ошибками и т.д. и поняла ли эту тему. Ну и успокаиваю, что оценки не главное".

"Обнять ребенка и сказать, что оценки не главное, главное – знания и помочь разобраться с непонятной темой".

