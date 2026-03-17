Ребенок пропускает школу: что должны сделать родители, чтобы не вмешалась полиция

Если ребенок пропускает школу, родителям нужно сообщить учебное заведение о причине его отсутствия. Сделать это можно любым способом: с помощью SMS, электронного письма или заявления. Важно, чтобы остался задокументированный след сообщения.

Видео дня

На этом отмечает юрист Елена Парфенова в статье Зеркалу недели. Она подчеркивает, что с 25 февраля 2026 года, согласно постановлению Кабинета министров,информация о детях, которые "выпали" из обучения, почти автоматически будет попадать в ювенальную полицию и службу по делам детей.

Отметку "не охвачен обучением" ставят в случаях, когда ребенок не зачислен ни в одно учебное заведение или долго не посещает школу без уважительных причин. В то же время, даже неделя пропуска без объяснения причины отсутствия ученика не является основанием для такого статуса. Если же пропуск более 10 дней и родители сообщили о причине, статус "не охвачен обучением" не ставят.

Парфенова объясняет, что после появления в системе отметки "не охвачен обучением" ответственное лицо в школе обязано безотлагательно передать информацию подразделениям ювенальной превенции Национальной полиции и службе по делам детей — через электронные каналы или автоматически через систему. По ее словам, реагирование со стороны государства стало более жестким и сразу после фиксации в Автоматизированном информационном комплексе образовательного менеджмента (АИКОМ) запускается механизм государственного контроля.

Статья 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность родителей за невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей. За это определяется штраф в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан в случае первого нарушения и от 100 до 300 – в случае повторного. Подобные дела рассматривают в судах и ежегодно их количество увеличивается. Когда ребенок находится в опасности или родители систематически уклоняются от выполнения своих обязанностей, служба по делам детей может инициировать ограничение или лишение родительских прав через суд.

Эксперт подчеркнула, что для большинства семей нововведение ничего не изменит, однако для тех, кто часто оставляет ребенка дома, устраивает во время учебного года неофициальные каникулы, чей ребенок долго болеет, учится в иностранной школе или просто не поддерживает связь с украинской, правила стали жестче.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!