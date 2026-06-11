'Ребенок решал задачи быстрее меня, пробные – не менее 190'. Учительница химии удивила результатом ученицы на НМТ: реакция украинцев поражает

Даже очень высокий уровень подготовки к НМТ и хорошие результаты на пробном тестировании не гарантируют высокого итогового балла, ведь во время самого теста абитуриент находится в стрессе. Это на примере собственной ученицы объяснила репетитор по химии Анастасия.

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В своем Threads-блоге @pro_himiyu она опубликовала скриншот сообщения ученицы, которая, несмотря на основательные знания, набрала не очень много баллов. "Этот ребенок решал задачи быстрее меня.... я в шоке, ниже 190 пробные не писала, имеет шикарную базу... Готовились год, потому что не с полного нуля. Честно, мы думали будет не меньше 180", – написала Анастасия.

В комментариях развернулась целая дискуссия. Основным выводом из нее стало то, что сдавать НМТ на уровне, соответствующем уровню подготовки, детям мешает стресс. В первую очередь – переживания из-за экзамена сами по себе, к которым добавляются бессонные ночи с обстрелами и общий тревожный эмоциональный фон, присущий военному времени.

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Отдельно комментаторы отметили, что уровень стресса повышают взрослые, которые переоценивают значение НМТ в жизни человека. Родители и учителя часто настраивают выпускников так, будто от балла на тесте действительно зависит их дальнейшая жизнь, а на практике выясняется, что это не так, еще и поступить в желаемый вуз на выбранную специальность можно и со средними оценками.

Обсудили комментаторы также и усталость, с которой сталкиваются участники НМТ. Экзамен длится четыре часа, все предметы сдаются в один день и химия, профильная для Анастасии, которая запустила эту дискуссию, всегда идет последней, ведь это предмет по выбору. Вот и получается, что дети добираются до нее уже сильно истощенными.

В конце концов среди комментариев прозвучала мысль, что детей надо готовить не только по программе тестирования. Коллега Анастасии отметила, что подготовка к НМТ должна включать работу с управлением эмоциями и стрессом.

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