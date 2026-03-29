'Ребенок самостоятельно нашел ошибку и исправил ее. За что снижать оценку?' В сети подняли проблему, с которой часто сталкиваются школьники

В сети возникло бурное обсуждение системы оценивания в школах. Речь идет о проблеме, с которой сталкиваются большинство учеников – занижение оценок за исправленные ошибки.

Ведь довольно часто можно услышать о том, что ребенку снимают несколько баллов за то, что он что-то исправил или зачеркнул. Дискуссия началась из-за поста пользовательницы в социальной сети Threads, которая привела в пример подобную страницу со своим сыном.

"Сегодня сын по информатике получил 4 балла. Знаете за что? Он сначала неправильно понял задание, потом быстро переделал, и учитель сказала, что все правильно, но поставила 4 балла", – пишет автор поста.

В комментариях многие согласились с автором, что система оценивания несправедлива и часто не соответствует знаниям ребенка. Кроме того, занижение оценки за исправление собственных ошибок приводит к тому, что дети начинают бояться что-то исправлять. А во взрослой жизни могут стесняться своих ошибок.

Также многие пользователи делятся собственным опытом, как им занижают оценки за неаккуратный почерк или исправления.

Однако есть и те, кто считает, что это правильно, ведь изначально ребенок ошибся. Поэтому учитель и снимает балл.

"Все пропускают тот момент, что ребенок сначала ошибку сделал, а уже потом исправил, поэтому нечему возмущаться", – пишут в комментариях.

