Поставили двойку за спор с преподавателем и отказ мыть пол: украинцы делятся криком души из-за несправедливых оценок

Украинский репетитор химии Анастасия рассказала случай, когда на первом курсе преподавательница ботаники снизила ей оценку вдвое за альбом и отправила на пересдачу предмета. Педагог аргументировала это тем, что студентка рисовала схемы незаостренным карандашом.

Об этом Анастасия поделилась в заметке в Threads. Своей заметкой она оживила воспоминания украинцев, которые получали незаслуженные оценки в школе или университете.

"Когда я была на первом курсе, преподавательница ботаники снизила мне балл за альбом вдвое и отправила на пересдачу из-за незаостренного карандаша. Прошло 8 лет, а я до сих пор вспоминаю то чувство позора и несправедливости", – написала Анастасия.

В комментариях под сообщением один из пользователей соцсети рассказал, что получил двойку за то, что выиграл спор с преподавателем, а кто-то сказал, что имел такую же оценку за отказ мыть пол. Тогда как другие делились, что им снижали баллы за не поставленную точку в конце предложения на уроке геометрии, или двойку за сокращение в конспекте.

"Когда я училась в школе, то мне снизили балл за то, что я не поставила точку в конце предложения. Это был урок геометрии".

"Мне поставили двойку в четверти, в лицее не скажу каком, по истории Украины, потому что в конспекте на лекциях я быстро писала и сокращала Украину как большую У с точкой, вот так "У." Все страницы были перечеркнуты полностью красной ручкой и на каждой стояла двойка. Потом тот учитель настоял, чтобы меня выгнали оттуда".

Также одна из пользовательниц рассказала, что получила на балл ниже оценку, ведь пришла в футболке с изображением собаки, тогда как преподавательница любила котов. А кто-то делился, что получил низкий балл на вступительном экзамене за неправильное написание слова или некрасивый почерк в реферате.

"В институте была неадекватная преподавательница, но очень любила котов, как и я. Она о том узнала, и меня вроде бы любила, то первой на экзамен засылали понятно кого, чтобы она в нормальном настроении была. А в тот день я получила не 5, а 4, потому что футболка у меня была тогда с собакой, а не с котом".

"Мне на каком-то экзамене по укр.языку (кажется вступительный в муз.училище) занизили сильно балл, что я написала я живу "коло річки", а не "біля річки". Запомнила это на всю жизнь".

"Снизили балл за реферат из-за некрасивого почерка. Тот реферат потом засчитывали как курсовую. Это была единственная 4. Не получила красный диплом. Ну и черт с ним. Но "абидненька".

