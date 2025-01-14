Ребенок умеет отстаивать границы, это маленькая личность: аниматор привел пример правильного воспитания и рассказал о случае на дне рождения

Украинец Артур Пайрери, оставивший карьеру в медиа и ставший аниматором, рассказал правило воспитания детей, которое включает в себя полную свободу, но в строго отведенных пределах. Он отмечает, что характер малыша формируется в полтора года, поэтому родителям не стоит его ломать.

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По словам Пайрери, дети, которые не боятся говорить мамам или папам, чтобы они не приходили на праздник, умеют отстаивать свои границы, а родители сумели воспитать личность. Об этом мужчина рассказал в интервью OBOZ.UA.

Он также поделился, что дети ведут себя по-разному в разных коллективах. Но проводить праздник гораздо легче, когда нет родителей.

"В садике дети привыкли к тому, что мамы и (или) папы рядом нет. И когда родители приходят на празднование, то ломают картину мира ребенка, поэтому лучше эту картину сохранить. Если вы хотите посмотреть, как работают аниматоры или как реагируют дети, попросите воспитателей или координаторов аниматоров снять для вас видео", – рассказывает детский аниматор.

Пайрери поделился случаем, когда его ивент-агентство делало день рождения для одного мальчика три года подряд. И когда он пошел в школу, его мама снова их пригласила провести праздник для класса. Однако администрация попросила, чтобы действо было для всех младших классов. Для школьника это был огромный стресс, который ему было сложно преодолеть и из-за чего он замкнулся.

"Мальчик, которому мы в течение трех лет делали дни рождения в садике, пошел в школу. Его мама пригласила нас – людей, которых он уже знает. Но администрация школы попросила, чтобы праздник был не только для его класса (это была частная школа), а для всех младших классов. Для мальчика это был невероятный стресс – к тому же ребенок только что вернулся из больничного... Словом, ему было сложно. Я корю себя за то, что не отказал руководителю этого учебного заведения", – рассказал аниматор.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что аниматор поделился наблюдением о воспитании в семье.

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