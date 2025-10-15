'Ребенок устроил погром в школе'. Совет директора родителям поразил сеть: украинцы назвали его адекватным

Мама школьника Елена Кузьменко рассказала, что ее вызвали в школу, ведь ее ребенок устроил погром, разбив несколько пластиковых коробок для обуви. По ее словам, директор учебного заведения считает, что у мальчика странное поведение и он предложил обратиться к психотерапевту или психиатру.

Об этом женщина написала в заметке в Тhreads. Она спросила, действительно ли это хорошая школа, однако украинцев удивила такая реакция мамы школьника.

"Вызвали в школу. Ребенок совершил погром, странно себя ведет - директор предлагает обратиться к психотерапевту и может к психиатру. Как считаете, хорошая ли такая школа?" – написала Кузьменко.

Пользователи соцсети назвали руководителя учебного заведения адекватным, ведь администрация могла бы вызвать полицию и открыть производство на ребенка или родителей. Кроме того, это говорит о том, что в школе беспокоятся о психическом состоянии участников образовательного процесса.

"Нормальная. Или они должны были вызвать полицию и просто завести дело на ребенка за погром?"

"Да, школа адекватно оценивает вероятность проблем у ребенка. Только сначала к психиатру, и только после консультации детского психиатра – к детскому психотерапевту/психологу".

"Радуюсь, что уже есть такие директора. Отправляют к специалистам. Здесь о заботе".

