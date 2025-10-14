"Сколько будет разбитых носов или сломанных пальцев?" Украинцы вступились за учительницу, которая запретила ребенку "бегать без разрешения"
Мама украинского школьника Кристина Булавацкая возмутилась замечаниями учительницы, которая указала, что ребенок бегал без разрешения и баловался на перемене. Женщина удивляется, ведь если бы ученик спросил, то разве педагог позволила бы это делать.
В заметке в Тhreads Булавацкая подчеркивает, что перерыв предусмотрен для того, чтобы отдыхать, двигаться, бегать и прыгать. Ведь, если дети не будут иметь активности, им будет трудно сидеть на уроках.
"Господи, да как они задолбали с этой дисциплиной: бегал без разрешения! То есть если бы спросил у учительницы, можно ли побегать по классу, она бы такая: "Да! конечно! Спасибо, что спросил!". Баловался на перемене. Так а зачем и перерыв?! Ребенок должен отдыхать, двигаться, бегать и прыгать, чтобы потом в сидеть на уроке. Нет слов просто. В школах психологи должны быть не детские, а для учителей", – написала Булавацкая.
В то же время, украинцы не согласились с мнением женщины и стали на защиту педагога. Так, они отмечали, что дети должны быть в поле зрения учителя, а учитывая, что их много, они могут травмироваться. Так, например, одна из педагогов заметила, что на перемене только в младшей школе выходит до 300 школьников и все они хотят побегать.
"Я работала учительницей. На перемену выходит только в младшей школе до 300 детей. И все они хотят побегать, а учителя стоят и не мешают. Вы так это представляете? Знаете, сколько будет разбитых носов, вывихнутых или сломанных пальцев и других травм?"
"Будете учительницей – будет вам классно, если 25 детей одновременно будут бегать по классу".
"А если бы он врезался в парту, или шкаф, или в другого ребенка и что-то себе или ей сломал, то вина бы была учительница. Уйти из столовой без разрешения тоже не ок, у нас в школе, например, столовая была на улице, и кто знает что у того ребенка в голове? Для бега есть спортзал и площадка, кабинет где все заставлено мебелью не зона для таких игр, как и коридор. Если с учителей снимут ответственность за жизнь и здоровье детей, то пусть себе бегают на здоровье. Сама же мама в первую очередь побежит жаловаться директору".
