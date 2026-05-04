'Ребенок в депрессии, плачет, учиться не хочет'. Сеть всколыхнуло сообщение мамы школьницы, которая не заняла ни одного места на олимпиаде: украинцы делятся опытом

Мама украинской школьницы Елена рассказала, что ее дочь не заняла ни одного места на Всеукраинской олимпиаде по астрономии. В то же время, девочка заняла первое место на местных соревнованиях и первое на областных.

В заметке в Threads женщина отметила, что ребенок из-за этого плачет и больше не хочет учиться. Елена попросила украинцев поддержать ее дочь, а они, в свою очередь, рассказали о собственном опыте и том, как олимпиады повлияли на их жизнь.

"Дочь (16 лет) не заняла ни одного места на Всеукраинский олимпиаде по астрономии. Она заняла 1 место от города, 1 место от области, и ни одного места на Всеукраинской. Ребенок в депрессии, плачет, учиться больше не хочет. Что бы вы ей сказали, люди добрые?" – написала Елена.

Пользователи сети делились, что результаты олимпиад очень не повлияли на их успехи в будущем. Многие отмечали, что несмотря на то, что они не получили первые места, смогли добиться успеха в жизни. Так, кто-то возглавлял одно из ведущих медиа в Украине, кто-то защитил диссертацию по тому предмету, в котором не преуспел на олимпиаде, а кто-то отметил, что именно такой опыт позволил достичь высот в жизни.

"В 2003 году заняла первое место на городской олимпиаде по истории, первое место на областной, но аж 47 место из 48 на Всеукраинской. Повлияло ли как-то это на мою жизнь? Да, но ничего негативного сказать не могу. Окончила Институт истории и политологии с красным дипломом, работала (и работаю) в ведущих медиа Украины, возглавляла одно из топовых. К чему я это все: оценки и призовые места – это лишь срез знаний на конкретный момент по конкретным темам. А сколько еще разных факторов влияет на результат! Такой результат настолько расстроил мою учительницу по истории, что она начала меня игнорировать и даже не освободила от экзамена в 11 классе (олимпиадники не сдавали его обычно)".

"Когда-то давно я не выиграл всеукр по физике (город и область – 1-й абсолют). В конце концов закончил физфак, защитил диссертацию. Из своего опыта – через лет 10 будет неважно, какие олимпиады выигрывал, а какие – нет".

"Олимпиады – это топовый способ потренировать мозг для выживания во взрослом мире. Это тот случай, когда именно процесс и участие влияют на формирование когнитивных стратегий и стрессоустойчивости. Победа – дополнительный бантик если есть, но совершенно необязательна для всех тех уже положительных воздействий, которые произошли на уровне мозга. То есть ее мозг в плюсе при любых результатах".

В то же время, некоторые рассказывали, что именно учителя поддержали во время неудач на олимпиадах и, в большинстве, именно от этого зависит реакция на полученное место в интеллектуальных соревнованиях.

"Помню когда-то заняла 8 место из 9 на городской олимпиаде по укр. языку, плакала капец. А как пришла в школу на следующий день, учительница представила на всех, что я восьмая из всех всех в городе и что это так круто. Тут вопрос как подать, ваша дочь уже лучшая из 24 учеников Украины, это же вауууууу! Кстати, на следующий год у меня уже было 2 место".

Присоединился к комментариям и звездный учитель физики Руслан Цыганков. Он подчеркнул, что ошибается только тот, кто ничего не делает.

Сама же девочка поблагодарила за такие слова поддержки и отметила, что не будет останавливаться в своих достижениях.

