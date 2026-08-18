"Ребенок вообще ничего не ест. Что делать?" Простой вопрос воспитательницы вызвал дискуссию в сети

Юлия Потерянко
Моя Школа
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У детей дошкольного возраста бывают довольно сложные отношения с едой
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Дети порой могут отказываться от еды, особенно если они едят не дома. И с такой проблемой столкнулась молодая воспитательница детского сада по имени Анастасия.

На своей странице в Threads она рассказала о пятилетнем мальчике, который перешел в ее группу из другого детского сада и перестал есть – соглашался перекусить только хлебом. Ее вопрос о том, как помочь ребенку, вызвал оживленное обсуждение причин избирательности в питании и того, стоит ли воспитателям пытаться приучить малыша к детскому меню.

Молодая воспитательница пожаловалась, что в ее группе один мальчик почти ничего не ест.

Воспитательница призналась, что уже пыталась уговорить ребенка хотя бы что-нибудь попробовать, но это не помогает. Мальчик с подозрением смотрит на тарелку и отказывается от еды. "Я уже готова сама съесть этот суп за него", – пошутила Анастасия, при этом отметив, что на самом деле переживает за ребенка. По ее словам, мальчик проводит в детском саду почти весь день и за это время может съесть всего три ломтика хлеба. Она спросила других воспитателей, сталкивались ли они с подобными случаями и как помогали детям постепенно привыкнуть к питанию в детском саду.

В комментариях часть пользователей подчеркнула, что решением проблемы должны заниматься в первую очередь родители. Консультант по грудному вскармливанию и прикорму отметила, что работа с питанием может быть длительным процессом, и этот вопрос стоит решать только в рамках семьи.

Эксперты настаивают: решать вопросы питания детей должны родители.

Другие родители поделились собственным опытом. Одна женщина рассказала, что ее дочь после начала посещения детского сада четыре месяца не ела там ничего, кроме хлеба. Она связала это с пищевой неофобией – страхом или настороженным отношением к новым продуктам. Со временем ребенок адаптировался к новому месту и сам начал есть другую еду. Еще одна комментаторша рассказала, что знала случай, когда родители оставляли ребенку в шкафчике печенье и батончики, и он питался только тем, что приносили из дома.

В то же время в комментариях звучало мнение, что иногда проблема может быть не в детском саду. Одна мама рассказала, что ее дочь дома ела почти все, но в детском саду питалась только печеньем. Когда воспитатели перестали давать его, девочка постепенно начала есть обычную пищу.

Другие пользователи поделились более сложными случаями. Например, одна комментатор отметила, что ее дочь так и не начала нормально питаться в детском саду, а позже в школе даже испытывала тошноту от запаха столовой. По ее словам, дома ребенок также ест очень избирательно. В такой ситуации, по мнению женщины, важно не заставлять ребенка есть и учитывать его особенности. Она рассказала, что после работы психолога в детском саду удалось несколько улучшить ситуацию, в частности благодаря подаче продуктов отдельно: кашу – без котлет, подливы или фруктов.

Случаи отказа от еды в детском саду – далеко не единичные.

Некоторые советовали воспитателям не брать на себя ответственность за питание ребенка. "Ваша задача е проинформировать родителей, это их дело и все", – написала одна из пользовательниц.

В комментариях также упоминались случаи, когда дети годами питались лишь несколькими привычными продуктами. В частности, одна женщина рассказала о мальчике, который три года в детском саду ел только крекеры. Она предположила, что у него могла быть сильная избирательность в еде.

Отказ ребенка от еды может быть обусловлен психологическими факторами.

Впрочем, были и истории о постепенной адаптации без принуждения. Одна мама рассказала, как ее сын сначала соглашался есть только салаты. Затем к ним добавилось мясо, примерно через три месяца ребенок начал есть вторые блюда, а еще через несколько месяцев – супы. По словам женщины, воспитатели вместе с мамой дали ребенку достаточно времени и не заставляли его есть.

Еще одна воспитательница вспомнила трехлетнего мальчика, который отказывался от детсадовской еды, потому что слышал дома разговоры родителей о том, что "там" есть нельзя, а можно только домашнее. После наблюдений воспитательница заметила, что ребенок заинтересовался борщом, и придумала способ подать его как еду, которую мама якобы передала из дома. После этого мальчик согласился попробовать блюдо, и постепенно его отношение к детскому питанию изменилось.

Иногда приходится изрядно потрудиться в роли психолога, чтобы заставить ребенка есть.

В конце концов, профессиональный психолог в комментариях обратила внимание на то, что отказ от еды может быть симптомом проблем со здоровьем у ребенка – низкого уровня гемоглобина, заболеваний желудочно-кишечного тракта и даже расстройства аутистического спектра. Поэтому ребенку, который не ест, нужна помощь. Впрочем, не должно быть принуждения, кормления под мультфильмы или запугивания.

Отказ от еды может иметь глубинные причины, поэтому кормить силой — не выход.

Таким образом, в комментариях пользователи называли различные причины отказа детей от еды в детском саду – от сложной адаптации к новой среде и неофобии до сформированных дома пищевых привычек. В то же время многие подчеркнули: самое главное – не заставлять ребенка есть и обсуждать ситуацию с родителями.

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