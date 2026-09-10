"А как же дети в садиках?" Бесплатное питание для школьников возмутило родителей

В социальной сети разгорелась дискуссия по поводу бесплатного питания в школе. Одна из украинских мам, Валерия с ником valentino_via_ жаловалась на то, что в детском саду таких условий нет и за питание приходится платить.

Об этом она написала в посте в Threads. Женщина также подчеркнула, что в настоящее время стоимость питания была повышена. Такое мнение вызвало дискуссию среди украинцев.

"Объясните мне, почему с 1 сентября школьникам предоставляется бесплатное питание, а дети в детском саду – это что, не дети или как? Почему у нас всегда так интересно", – написала женщина.

Пользователи сети возмутились тем, что женщина требует аналогичных условий для дошкольников, ведь согласно закону, обучение в школе обязательно, а детский сад – по желанию родителей. Кроме того, школьников бесплатно кормят только один раз, а в детском саду – как минимум три. В то же время других возмущало, что тысяча гривен за питание – это не так много.

"Насколько я знаю, часть расходов на питание в определенном проценте оплачивается из местного бюджета, а часть – родителями. Поэтому детским садам также будут выделены средства. В детском саду детей кормят 3–4 раза, а в школе – один раз".

"Вы что, серьезно? Когда вы планировали завести ребенка, вы хоть интересовались, как все это устроено в мире? Дети – это ваша ответственность, если вам дорого 1000 в месяц на питание, то работайте больше".

"А в чем проблема? В детском саду дети сколько раз едят? 3 или 4? В школе бесплатно только завтрак. И все. Да и доплачиваете вы в детском саду за питание не такие уж и большие суммы".

"Почему в детском саду трехразовое питание стоит 100 грн в день, а в школе один завтрак – 100 грн, обед – 110 грн? Такие цены были в Киеве два года назад".

Напомним, что украинцы поспорили из-за решения правительства о бесплатном питании в школах для учеников 1–11 классов с 1 сентября 2026 года. Одна из мам, Кристина Терещук, не поддержала такую инициативу и считает, что деньги, выделенные на горячие обеды, лучше потратить на обустройство школьных столовых и улучшение меню.

В то же время пользователи сети возмутились подобному мнению, ведь многие семьи сейчас не могут позволить себе ежедневно выделять средства на школьные обеды. Особенно это касается семей с прифронтовых территорий и тех, у кого более одного ребенка. По мнению украинцев, такие обеды — весомая помощь от государства. Кроме того, многие комментаторы подчеркивали, что школьникам нравится питание и они едят лучше, чем дома. А блюда, которые они не едят, отдают одноклассникам или же могут выбрать другое.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как выглядят школьные обеды в Корее, где еда похожа на ресторанную, а дети кланяются персоналу.

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