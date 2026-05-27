"Было платно – визжали. Сделали бесплатно – снова недовольны". Теплые обеды для всех школьников с 1 сентября рассорили украинцев

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
Украинцев рассорило решение правительства о бесплатном питании в школах для учеников 1–11 классов с 1 сентября 2026 года. Одна из мам Кристина Терещук не поддержала такую инициативу и считает, что деньги, выделенные на теплые обеды, лучше потратить на обустройство школьных столовых и улучшение меню.

"Мой ребенок не хочет есть этот обед, даже если ему заплатят сверху. Почему вместо Е-котлеты нельзя эти деньги (причем наши деньги, налогоплательщиков) пустить на то, чтобы сделать наконец школьные столовые современными и вкусными?"написала женщина. Она подчеркнула, что для нее не проблема дать деньги ребенку в школу, зато там их не на что потратить.

Пользователи сети возмутились подобному мнению, ведь многие из семей сейчас не могут позволить себе ежедневно выделять средства на школьные обеды. Особенно это касается семей с прифронтовых территорий и тех, у кого не один ребенок. По мнению украинцев, такие обеды весомая помощь от государства. Кроме того, многие из комментаторов подчеркивали, что школьникам нравится питание и они едят лучше, чем дома. Тогда как блюда, которые они не едят, отдают одноклассникам или же могут выбрать другое.

"Не угодишь тем людям. Было платно – визжали, как это так, почему пленных москалей кормят бесплатно, а наши дети в школе платят деньги. Делают бесплатно – снова недовольны".

"Ну если ваша не ест, это не значит, что все не едят. У дочери столовая в нормальном состоянии и готовят нормально".

"То наверняка вам не вкусно, а другие питаются и все хорошо. Всем угодить не смогут. Мои дети в разных школах и все едят, кроме лука. Думаю, что пищевое поведение идет из семьи, что дома готовят".

"Что тут скажешь, мои очень любят еду в столовой школьной... Младшая питается дважды в день, старший когда успевает на какой-то перемене, особенно после реформы стало лучше. Если кто-то не ест например, котлеты, то те кто любит, делят между собой. Рыбу и рыбные изделия мои не едят совсем, тогда суп и кашу".

"У меня ребенок очень капризный и еда-то всегда проблема. Но в школьной столовой ест и котлеты, и гарнир, и даже суп, который дома не впихнешь. Поэтому каждому свое".

"Имеете избыточные средства – отдайте их в фонд школы, целенаправленно на ремонт вашей столовой. А не саботируйте то хорошее что сделали для детей. Ваша не ест, но другие едят. Вы действительно не в курсе, что сейчас очень тяжелые времена и не каждая семья может нормально прокормить своих детей".

А некоторые родители подчеркивали, что уже пятый год подряд дети учатся дистанционно, ведь школы разбиты из-за вражеских обстрелов. Поэтому проблема питания для них стоит на последнем месте.

Напомним, премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что с 1 сентября бесплатные горячие обеды должны получать ученики 1–11 классов по всей Украине. Для подготовки к новому этапу реформы школьного питания правительство уже выделило 1 миллиард гривен на модернизацию пищеблоков. По словам премьер-министра, во время совещания правительство синхронизировало с регионами работу по выполнению ключевых государственных приоритетов. Отдельно стороны обсудили готовность областей к следующему этапу реформы школьного питания.

"С 1 сентября теплые обеды должны получать ученики 1–11 классов по всей Украине", – заявила Свириденко.

Сейчас бесплатное питание уже организовано для всех детей в прифронтовых общинах. Также его получают ученики 1–4 классов во всех регионах страны.

Правительство выделило 1 млрд грн на модернизацию пищеблоков

Свириденко сообщила, что правительство уже распределило 1 миллиард гривен на обновление школьной инфраструктуры. Средства пойдут на модернизацию 73 пищеблоков в школах по всей стране . Премьер отметила, что реформа школьного питания имеет не только социальное значение. По ее словам, программа также будет способствовать развитию местной экономики, созданию рабочих мест и поддержке украинских производителей.

