Свириденко порадовала родителей: кто из школьников будет иметь право на бесплатные обеды с 1 сентября

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что с 1 сентября бесплатные горячие обеды должны получать ученики 1–11 классов по всей Украине. Для подготовки к новому этапу реформы школьного питания правительство уже выделило 1 миллиард гривен на модернизацию пищеблоков.

Видео дня

Об этом Свириденко сообщила после совещания с руководителями областных военных администраций.

С 1 сентября бесплатные обеды должны получать все школьники

По словам премьер-министра, во время совещания правительство синхронизировало с регионами работу по выполнению ключевых государственных приоритетов. Отдельно стороны обсудили готовность областей к следующему этапу реформы школьного питания.

"С 1 сентября теплые обеды должны получать ученики 1–11 классов по всей Украине", – заявила Свириденко.

Сейчас бесплатное питание уже организовано для всех детей в прифронтовых общинах. Также его получают ученики 1–4 классов во всех регионах страны.

Правительство выделило 1 млрд грн на модернизацию пищеблоков

Свириденко сообщила, что правительство уже распределило 1 миллиард гривен на обновление школьной инфраструктуры. Средства пойдут на модернизацию 73 пищеблоков в школах по всей стране.

Премьер отметила, что реформа школьного питания имеет не только социальное значение. По ее словам, программа также будет способствовать развитию местной экономики, созданию рабочих мест и поддержке украинских производителей.

Как сообщал OBOZ.UA, эта инициатива является частью реформы школьного питания, которую внедряют при поддержке первой леди Елены Зеленской. По ее словам, реформа школьного питания – это не только обновленные столовые и современные пищеблоки, но и ощущение стабильности и заботы для детей в военное время.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!