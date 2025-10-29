'Ребенок же не пьет коньяк со стола, правда?' FIЇNKA доступно объяснила, почему ее 5-летний сын не смотрит российские мультики

Украинская певица и актриса FIЇNKА (Ирина Выхованец) рассказала, что ее 5-летний сын не смотрит российские мультфильмы. Они потратили немного времени на то, чтобы даже YouTube не рекомендовал им видео на враждебном языке.

По словам артистки, детям можно объяснить, почему это плохо и не стоит делать, они же слышат и воспринимают информацию. Об этом она сказала в интервью на Youtube-канале Ramina.

"Ребенок же не пьет коньяк со стола? Как-то же можно объяснить, что это вредно. Это та же история – ты объясняешь, ребенок понимает", – уверена певица.

Также она добавила, что когда слышала из телевизора русскую речь, просто бежала и переключала, и теперь эти мультфильмы попадаются очень редко. Именно потому, что они их постоянно игнорировали.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Евгения Кузнецова удивилась украинцам, которые дома общаются на русском.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!