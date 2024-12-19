Реформа школьного питания в Украине: Зеленская назвала четыре главных достижения за 2024 год

В Украине продолжает реализовываться Стратегия реформирования системы школьного питания, согласно которой существенно меняется подход к организации и обеспечению детей качественной пищей. Первая леди Елена Зеленская рассказала, каких результатов удалось добиться за 2024 год.

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Как она сообщила в официальном Telegram-канале, в настоящее время продолжается обновление более 170 пищеблоков. В Буче работает первая в стране фабрика-кухня, которая ежедневно производит почти 8 тысяч порций для 16 учебных заведений. Открытие следующего такого кулинарного цеха состоится в Харьковской области.

Кроме того, в Украине создан уже 21 кулинарный хаб, обучение в которых прошло более 6 тысяч поваров.

В рамках реализации каскадного метода было проведено 19 региональных форумов, объединивших более 2800 участников и 1200 учебных заведений.

Впервые Кабинет министров утвердил предоставление государственных средств для бесплатного питания для школьников 1-4 классов.

Зеленская подчеркнула, что цель реформы состоит в том, чтобы украинцы с детства выбирали здоровое питание.

Также первая леди сообщила, что в 2025 году фокус реформы будет сосредоточен на общинах, где ее положения уже реализованы последовательно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 70% школьников Николаева отказались от питания по меню Клопотенко, потому что там "нет соли, сахара и масла".

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