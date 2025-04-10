Реформу старшей школы в Украине подают искаженно? Странное заявление МОН возмутило педагогов и родителей

Министерство образования и науки (МОН) обратилось к украинцам с разъяснениями по поводу реформы старшей школы. Образовательное ведомство отметило, что в последнее время в некоторых отдельных школьных чатах изменения, касающиеся профильного обучения, подаются искаженно, что приводит к недоразумениям, беспокойствам и сопротивлению.

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Однако украинцев возмутило такое заявление МОН. Под сообщением Освіта.ua в Facebook родители и педагоги высказали свое мнение. В частности, они не соглашаются с инфраструктурой расположения академических лицеев, когда детям нужно будет добираться 30 километров до учебного заведения. Кроме того, пользователи сети указали, что из-за изменений образование станет недоступным для учеников из сел.

"Что искажено? Что до академического лицея некоторым детям нужно будет добираться 30 км? Что образование для детей из сел станет недоступным? Что дети будут учиться в неравных условиях, что противоречит Конституции и Госстандарту? После этой реформы, через лет десять, у нас будет такой уровень преступности, что чуть ли не в каждом районном центре гарлем".

"Прийти на остановку, проехать 30 км по нашим дорогам. После уроков ждать автобуса, потом снова 30 км. Вот реформа!"

"Что искажено? То что многих сельских учителей оставляют без полной педагогической нагрузки? А дети когда должны вставать утром, чтобы добраться до профильной школы?"

"Я считаю, что сделать из школы с квалифицированными учителями, с детьми, которым нравится учиться именно у этих учителей, гимназию – это унижение и школы, и учеников, и учителей!"

"Значит, она и есть кривая, раз ее такой видят".

"МОН думает, что родители читать не умеют их законопроектов. Ошибаетесь, никто ничего не "искажает". Мы еще то поколение, которое может проанализировать информацию. А вы своими реформами хотите воспитать "поколение темноты"! Цель реформы: меньше знают – легче управлять".

Также отреагировали пользователи соцсети и под самим собщением МОН в Facebook. В частности, они указали, что сначала нужно было выслушать участников образовательного процесса, а уже затем вводить изменения.

"Как мама двух школьников хочу сказать, что когда речь идет о таких чувствительных вопросах, тем более во время войны, пожалуй, целесообразно было бы провести сначала общественные слушания по этой теме, выслушать всех участников процесса получения образования: учителей, руководство учебных заведений, родителей, а потом делать какие-то шаги, которые напрямую кардинально влияют на жизнь".

"Что делать в ситуации, когда родители не хотят отдавать 15-летнего ребенка в интернат/общежитие (например, ребенку нужны лекарства по графику и диета; или ребенок малого роста, выглядит гораздо меньше своего возраста; ребенок имел проблемы буллинга от тех же детей, с которыми его хотят запихать в общежитие; 54 км, из них 18 грунтовка, интернета в селе нет, денег на частную дистанционную школу у родителей нет".

"Где мой ребенок из села будет жить, если захочет поступить в академический лицей? Профессиональные лицеи обеспечены общежитиями. Так что ребенку из далекого села дорога куда? В ПТУ, как бы они ни назывались сейчас. Или всей семьей переезжать в город, снимать квартиру, чтобы ребенок учился".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что автор законопроекта о сети лицеев назвал еще одну болезненную тему для педагогов Украины.

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