Регистрация на дополнительную сессию НМТ 2026: до какого числа нужно успеть

Абитуриенты, которые не успели зарегистрироваться на основную сессию национального мультипредметного теста, могут сделать это в дополнительный период. Он продлится с 11 по 16 мая 2026 года.

Подать документы в это время могут те, кто по уважительным причинам не зарегистрировался ранее, и те, кто по решению судов находится в учреждениях исполнения наказаний или следственных изоляторах. Также создать личный кабинет могут поступающие, которым было отказано в регистрации. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Участники экзамена, которые регистрировались в основной период, но получили отказ, должны доработать предоставленные информацию и документы. Повторно создавать персональный кабинет не нужно. Загрузить копии документов, которые стали основанием для отказа, доработать информацию и отправить их на обработку в региональный центр оценивания качества образования нужно в кабинете, созданном при регистрации в основной период.

Какие самые распространенные ошибки допускают абитуриенты

Абитуриенты могут предоставлять скриншот из приложения Дія вместо сканкопии или фотокопии документа, а также неправильно оформленную справку с места учебы. Выпускникам 2026 года следует убедиться, что справка соответствует установленному образцу и содержит фразу о завершении ими обучения в 2026 году, ее дату выдачи и номер. Справка, в которой написано другую фразу или не указан номер или дата ее выдачи, не является подтверждением факта получения лицом полного общего среднего образования в 2026 году.

Также распространенной ошибкой, по которой некоторые получили отказ в регистрации, является непредоставление документа, подтверждающего причину невнесения информации о РНОКПП. После загрузки необходимых документов, их следует обязательно повторно отправить на обработку в региональный центр оценивания качества образования.

Кто не зарегистрировался в основной период

Те, кто не регистрировался в основной период, должны создать персональный кабинет с помощью специального сервиса на сайте УЦОКО. Для этого можно использовать приложение Дія. Обязательно нужно загрузить копии регистрационных документов, документа, подтверждающего уважительнуюпричину, по которой они не смогли зарегистрироваться во время основного периода, и подать заявление о предоставлении возможности пройти НМТ во время дополнительной сессии.

УЦОКО также посоветовал вовремя дорабатывать документы, ведь если абитуриенты пропустят важные сообщения в персональном кабинете, то они потеряют возможность участвовать в нынешней вступительной кампании.

