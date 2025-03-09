Регистрация на НМТ: эксперт рассказала, почему выпускники могут получить отказ, и как это исправить

Украинские выпускники часто получают отказ во время регистрации на прохождение Национального мультипредметного теста (НМТ), которая началась 6 марта. До 3 апреля будущим абитуриентам нужно пройти регистрацию, поэтому следует тщательно проверять все данные, которые вносятся в систему.

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Об этом сказала методистка кабинета мониторинга качества образования Ровенского областного института последипломного педагогического образования Ирина Панчук, передает "Суспільне". По ее словам, более распространенные ошибки именно при разработке личного кабинета.

К примеру, неверно указанные или непроверенные данные. Также может быть такое, что участник подает не все документы, поэтому система не завершает его регистрацию.

"А бывает и такое, что выявляет Украинский центр оценивания качества образования какую-то ошибку, но не может помочь участнику ее устранить, потому что тот же номер телефона указан неверно. И когда участник уже догадывается, потому что не получает приглашение и не является зарегистрированным – бывает, к сожалению, поздно", – рассказала Панчук.

Она посоветовала всем выпускникам обращать особое внимание на данные, которые вносятся в систему.

Если ученик не зарегистрировался для участия в основной сессии НМТ до 3 апреля, он сможет принять участие в дополнительной сессии. Но только в случае, если это произошло по уважительной и документально подтвержденной причине. К примеру, серьезная болезнь с медицинским заключением.

Регистрация для участия в дополнительной сессии НМТ продлится с 9 по 14 мая.

Эксперт также напомнила, какие документы нужны для регистрации на НМТ:

паспорт, загранпаспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

справка из учебного заведения надлежащего образца, в котором отмечается, что в этом году выпускник школы завершает курс полного общего среднего образования;

если выпускник прошлых лет – документ о среднем образовании.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 марта начался основной период регистрации для участия в Национальном мультипредметном тесте в 2025 году. Все, что нужно знать выпускникам – в материале.

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