Стартовала регистрация на НМТ в 2025 году: что нужно знать поступающим

Начался основной период регистрации для участия в Национальном мультипредметном тесте в 2025 году. Подать заявление поступающим можно до 3 апреля. Для этого необходимо создать персональный кабинет.

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Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Абитуриенты для регистрации могут воспользоваться приложением Дія или заполнить форму в регистрационном сервисе.

В личном кабинете поступающим нужно указать свои данные и загрузить сканкопии или фотокопии определенных документов. Также при регистрации абитуриентам необходимо сразу ставить отметку о прохождении НМТ во время дополнительных сессий или необходимости создания особых (специальных) условий. После заполнения всех пунктов нужно подтвердить желание принять участие в экзамене и отправить внесенную информацию.

НМТ-2025 можно будет сдать в 28 странах. Если участник экзамена находится в стране, где не будет создан временный экзаменационный центр (ВЭЦ), он сможет сдать экзамен в ближайшем к нему, предварительно зарегистрировавшись там. Несмотря на это, у зарубежных ВЭЦ есть ограничения по количеству участников экзамена. Так что в случае исчерпания доступных мест в определенном населенном пункте он станет недоступным для выбора.

Напомним, задания по украинскому языку на НМТ-2025 будут создаваться согласно нормам нового правописания. В то же время программа внешнего независимого оценивания создана на основе учебных программ по украинскому языку, изучение которых происходит с учетом украинского правописания.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН изменило формулу расчета конкурсного балла для вступления в 2025 году.

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