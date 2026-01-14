Регистрация на сертификацию учителей 2026: в одном регионе Украины почти не осталось мест

Во Львовской области досрочно закрыли регистрацию на прохождение сертификацию учителей почти по всем предметам в 2026 году. По состоянию на 14 января школьные преподаватели по украинскому языку и литературе, математике, начальным классам и английскому языку больше не могут подать заявку на участие в независимом оценивании в основной период. В то же время, для педагогов истории и гражданских дисциплин еще доступно 7% квот.

Видео дня

Об этом сообщается на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО). Всего в региональные центры оценивания качества образования (РЦОКО) прислали документы на обработку 1243 учителя начальных классов, 421 украинского языка и литературы, 401 математики, 240 истории и гражданских дисциплин, а также 398 английского языка.

Также досрочно в рамках основного периода прекращена регистрация учителей начальных классов Винницкой, Полтавской, Ривненской, Черновицкой областей, учителей математики Тернопольской области, а также учителей украинского языка из Сумской области.

Регистрацию учителей каждой категории для прохождения сертификации в рамках основного периода прекращают досрочно, если определенное количество лиц, которые могут принять участие в сертификации, пришлет документы на обработку в РЦОКО. В случае исчерпания квоты участники соответствующей категории смогут зарегистрироваться для прохождения сертификации в дополнительный период в пределах общего предельного количества, определенного приказом Министерства образования и науки, без применения региональных квот.

УЦОКО также напомнило, что регистрация для участия в сертификации завершается отправкой внесенной информации на обработку в РЦОКО. Решение о регистрации размещают в кабинете педагога. В случае отказа в регистрации учитель может доработать предоставленную информацию и повторно отправить ее на обработку в РЦОКО в отведенный для этого срок.

Для того, чтобы принять участие в сертификации, учителя должны иметь опыт работы на соответствующей должности не менее двух лет и нагрузку не менее 0,25 тарифной ставки.

Общее количество участников сертификации в 2026 году составляет 5000 человек.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким будет тестирование на сертификации учителей и сколько баллов надо набрать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!