Рейтинг школ Украины по итогам НМТ 2026 года: лидер неожиданно сменился

Сразу две львовские школы заняли первые места в рейтинге учебных заведений по итогам национального мультипредметного теста 2026 года – Львовская гимназия "Евшан" и Львовский физико-математический лицей-интернат при Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Третье место занял Естественно-научный лицей №145 города Киева.

Список лучших школ Украины составил портал Освіта.ua, определив рейтинговый балл каждого учебного заведения, рассчитанный на основе среднего значения баллов НМТ, полученных участниками тестирования по всем предметам, и с учетом общего количества сданных тестов выпускниками каждой школы. Всего в рейтинг вошло 200 украинских учебных заведений.

10 лучших школ Украины по итогам НМТ-2026

Львовская гимназия "Евшан" — рейтинговый балл 149,4

Львовский физико-математический лицей-интернат при ЛНУ имени Ивана Франко – 148,9

Естественнонаучный лицей № 145 Печерского района Киева — 148,4

Львовская академическая гимназия при "Львовской политехнике" – 147,8

КНУ имени Тараса Шевченко – 147,7

Научный лицей им. Николая Сабата Ивано-Франковского горсовета – 147

Русановский лицей Днепровского района Киева – 146,5

ООО "Киевский лицей "Кискул" – 146,2

Частное общеобразовательное училище II–III ступеней "Лицей "Экология и Культура"– 146,1

ООО "Центр образования "ОПТИМА" – 146

В прошлом году учреждения общего среднего образования Киева, Львова и Ивано-Франковска вошли в тройку лидеров рейтинга по результатам НМТ в 2025 году. Список составлялся из 6560 школ. В рейтинг лучших вошли те учебные заведения, которые имеют классы старшей школы или третий уровень полного общего среднего образования (10–11 классы). А также школы, в которых не менее 5 учеников (или 15 тестов) сдали НМТ 2025.

Школы ранжированы по рейтинговому баллу, рассчитанному на основе среднего значения баллов НМТ, полученных участниками тестирования по всем предметам НМТ (85% рейтингового балла).

Поскольку количество тестов, сданных выпускниками каждой школы, значительно различается в разных учебных заведениях (от максимального значения в 7412 тестов до минимальных 4-х в малокомплектных школах), была сделана поправка на количество тестов, сданных выпускниками школы (15 % рейтингового балла). Также из рейтинга исключены школы, в которых общее количество тестов НМТ, сданных их учениками, составляет пятнадцать или менее, а из предметных рейтингов исключены школы, количество участников в которых по определенному предмету составляет четыре или менее.

При расчете использован коэффициент доверия к среднему баллу, рассчитанный следующим образом: К = количество тестов, сданных в школе / максимально возможное количество тестов.

Среднее значение баллов национального мультипредметного теста, полученных участниками тестирования по всем предметам НМТ, рассчитано как среднее арифметическое результатов всех тестов, сданных в школе (или по отдельному предмету) с учётом несданных тестов (участник не преодолел порог "сдал/не сдал"). Таким тестам при расчёте среднего арифметического присвоено значение "0", поэтому в некоторых школах значение среднего балла может составлять менее 100. Если выпускник школы не явился на тест, такой тест не учитывается при расчете. Выпускники школ прошлых лет, сдавшие тесты в 2026 году, в рейтинге не учитываются.

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