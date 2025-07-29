Рейтинг университетов Киева, которые пользуются наибольшей популярностью среди поступающих-2025

Больше всего заявлений от поступающих в Киеве поступило в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 21 704. Средний конкурсный балл в вузе – 157,3.

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Такие данные содержатся в Единой государственной базе по вопросам образования. На втором месте по популярности – Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского". Туда поступило 16 080 от абитуриентов. Средний балл – 150,8.

Третий – Государственный торгово-экономический университет с 15 227 заявлениями и 143.5 средним баллом. На четвертой строчке Киевский национальный экономический университет им. Вадима Гетьмана – 11 532 заявления и 146,5 конкурсный балл.

Пятый – Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко с 8 129 заявлениями и 149,8 средним баллом. В Киево-Могилянскую академию поступило 6 888 заявлений, поэтому она стала шестой в списке со средним баллом – 158.

На седьмой позиции Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, куда 6 619 абитуриентов подали заявления на поступление. Средний балл – 141. Восьмой – Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова. Туда поступило 5 345 заявлений, средний балл – 144,5.

На девятой строчке – Государственное некоммерческое предприятие "Государственный университет "Киевский авиационный институт", который выбрало 4 827 абитуриентов со средним баллом 143,4.

Десятый – Киевский национальный университет строительства и архитектуры с 3 693 заявлениями и 146,4 средним баллом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 10 самых популярных университетах Украины, куда абитуриенты подали больше всего заявлений.

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