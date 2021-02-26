Ректор вуза в Херсоне со своего кармана оплатил обучение дочери воина АТО

Юрий Сергиенко Моя Школа 01:41, 27.02.2021 Обновлено: 02:17, 27.02.2021

Ректор Херсонского государственного университета оплатил обучение дочери воина АТО Виктории Давыденко из личных средств. Речь идет о 10,7 тысячах гривен.

Такое решение Александр Спиваковский принял из-за того, что у девушки накопились долги, а оплачивать учебу у нее не было средств. Об этом он написал на своей странице в Facebook, опубликовав также фото чека (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Спиваковский решил оплатить обучение с личных средств

"Очередное заседание стипендиальной комиссии Херсонского государственного университета. Вроде бы в рабочем порядке должны утвердить решение стипендиальных советов факультетов, рассмотрены противоречивые вопросы. Но заседание оказалось немного другим. Решил взять на себя ответственность за сложную ситуацию, которая вызвана бюрократическими процедурами нашего вуза и Министерства", – пояснил ректор.

Он отметил, что студентка из-за нехватки бюджетных мест училась на контрактной форме и у нее была большая задолженность. Девушка заблаговременно обратилась с заявлением о том, что у нее нет средств на оплату за обучение.

"Вмешался человеческий фактор. Сложилась неприятная ситуация, мне жаль, что мы не смогли вовремя отреагировать, учитывая обстоятельства этой семьи. Поэтому я профинансирую задолженность обучения этой девушки за собственные средства. Мы должны быть людьми и поддерживать друг друга", – добавил Спиваковский.

Чек оплаты обучения.
Facebook Александра Спиваковского
Чек оплаты обучения.
Facebook Александра Спиваковского
Facebook Александра Спиваковского.

Как сообщал OBOZREVATEL, в американском штате Айова столяр оставил свои сбережения для оплаты обучения малоимущих студентов – 3 млн долларов для 33 человек.

Мужчина прожил жизнь скромно и у него не было детей или жены. Незадолго до смерти он рассказал о своем желании распорядиться финансами адвокату.

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