Ректор вишу в Херсоні зі своєї кишені оплатив навчання дочки воїна АТО

Ректор Херсонського державного університету оплатив навчання дочки воїна АТО Вікторії Давиденко з особистих коштів. Йдеться про 10,7 тис. гривень.

Вчинити так Олександр Співаковський вирішив через те, що у дівчини накопичилися борги, а оплачувати навчання у неї не було коштів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, опублікувавши також фото чека (щоб подивитися його, доскрольте сторінку до кінця).

Співаковський вирішив оплатити навчання з особистих коштів

"Чергове засідання стипендіальної комісії Херсонського державного університету. Начебто в робочому порядку повинні затвердити рішення стипендіальних рад факультетів, розглянуто суперечливі питання. Але засідання виявилося трохи іншим. Вирішив узяти на себе відповідальність за складну ситуацію, спричинену бюрократичними процедурами нашого вишу і міністерства", – пояснив ректор.

Він зазначив, що студентка через нестачу бюджетних місць вчилася на контрактній формі та у неї була велика заборгованість. Дівчина завчасно звернулася із заявою про те, що у неї немає коштів на оплату за навчання.

"Втрутився людський фактор. Склалася неприємна ситуація, мені шкода, що ми не змогли вчасно відреагувати, враховуючи обставини цієї сім'ї. Тому я профінансую заборгованість навчання цієї дівчини за власні кошти. Ми повинні бути людьми і підтримувати одне одного", – додав Співаковський.

Чек оплати навчання. Facebook Олександра Співаковського

Чек оплати навчання. Facebook Олександра Співаковського

Facebook Олександра Співаковського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в американському штаті Айова столяр залишив свої заощадження для оплати навчання малозабезпечених студентів – 3 млн доларів для 33 осіб.

Чоловік прожив життя скромно й у нього не було дітей або дружини. Незадовго до смерті він розповів про своє бажання розпорядитися фінансами адвокату.