Ректоров вузов обязали обнародовать результаты своей деятельности: какой дедлайн

В Министерстве образования и науки Украины потребовали от ректоров учреждений высшего образования обнародовать данные о результатах своей деятельности. Информацию нужно внести в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО).

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Об этом говорится в приказе ведомства, сообщили на Facebook-странице Государственного предприятия "Инфоресурс". Внести в ЕГЭБО информацию о достижениях целевых показателей, предусмотренных контрактом, за 2022, 2023, 2024 годы следует в течение января 2025 года.

Редактирование данных будет доступно до 15 февраля включительно.

Модуль KPI ректоров был реализован в конце декабря 2024 года в соответствии с требованиями ведомства.

"Планируется, что в будущем внесенная информация будет отражена в Реестре субъектов образовательной деятельности ЕГЭБО. Поэтому ее сможет пересмотреть каждый желающий на странице учреждения в Реестре. Это позволит обеспечить создание прозрачной и открытой системы мониторинга достижения целевых показателей деятельности вуза, определенных в контракте с его руководителем", – говорится в сообщении ГП.

28 марта 2024 года МОН обнародовал приказ №416, которым были внесены изменения в Примерный перечень целевых показателей, что приводятся в контракте с руководителем государственного высшего образования.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году Украина заняла 34 место в рейтинге лучших стран, где уровень качества и результативности ректоров и университетов в пользу граждан был самым высоким.

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