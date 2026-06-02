"Репан", "фофан" или "личка"? Украинцы устроили лингвистический батл, как правильно называть удар по голове

Юлия Потерянко
Моя Школа
Этот прием может быть не только финальным аргументом в споре, но и, например, ставкой в азартной игре. Проигравшему кладут на голову руку, отгибают один палец другой рукой, а затем резко отпускают – человек при этом испытывает довольно болезненный удар. А знаете ли вы, как он называется на украинском языке?

Пользовательница Threads Юлия Плюта поделилась с подписчиками, что у нее по этому поводу возник спор с мужем. Она назвала такой удар "репан", а он – "личка". Поэтому женщина решила поинтересоваться, какие еще варианты существовали в других регионах.

Каких только вариантов не написали в комментариях другие пользователи: "фофан", "чапалах", "п’явка", "калабаха", "краб". . Из Закарпатья предложили также вариант "фрічка", но на это замечание поступило уточнение: ее выполняют двумя пальцами – не только средним, но и указательным.

А чаще всего встречался вариант "щелбан". Некоторые объясняли, что это скорее удар, который выполняется согнутым указательным или средним пальцем, который поджимается большим так, что образуется кольцо. Когда этот палец с силой освобождается, происходит довольно сильный удар, при котором слышен звук, похожий на щелчок. И именно это объяснение дает нам понять, что слово "щелбан" на самом деле является русским – оно образовано от русского существительного "щелчок".

Также в комментариях встречался вариант "лящ". Интересно, что его фиксируют словари, но толкуют как синоним пощечины.

Если же вы хотите знать, как более-менее нормативно назвать такой удар, то в словарях можно отыскать вариант "щиголь" ("давати щигля"). Впрочем, учитывайте, что это слово в таком значении считается разговорным. Оно также означает небольшую птичку семейства вьюрковых, которая очень хорошо поет и имеет красивую пеструю окраску.

