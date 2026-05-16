Что такое 'куняти': разговорное украинское слово рассмешило сеть

Украинский язык настолько большой и богатый, что выучить даже слова, которые считаются литературной нормой, не хватит целой жизни, что уж говорить о разговорных и диалектных. Например, в соцсети Threads немало пользователей не так давно открыли для себя глагол "куняти".

Его вспомнила пользовательница под ником @viktoria_chernysh. Она написала: "Знаете ли вы, что такое "куняти"? Потому что мне сказали что это архаизм и уже никто так не говорит. А я говорю".

И употребление такого слова можно только приветствовать. Словари его фиксируют, хоть и маркируют как разговорное. А по значению называют синонимом слова "дремать" в понимании не очень крепко спать, находиться в полусонном состоянии. У этого глагола есть даже созвучный фразеологизм-синоним – "ловити носом окунів".

А вот комментаторы пошли дальше. Они не просто рассказали, что в их местности употребляли глагол "куняти", но и различали его по оттенкам значения с "дрімати" и с еще одним синонимом – "кимарити".

""Дрімати" – это целенаправленно прилечь на дневной сон в удобном месте. "Кимарити" – это целенаправленно заснуть, но уже не в таком удобном месте, а типа где придется. А вот "куняти" – это когда заснул при выполнении какой-то скучной работы, или в дороге, то есть спать в план не входило", – объяснила пользовательница @bembini.

Свой вариант толкования ей в ответ дала @kira_aimer. ""Дрімати" – то когда прилег немного поспать (не важно, целенаправленно, или нет) лежа. "Кимарити" – когда нецеленаправленно случайно заснул, не важно в какой позе. "Куняти" – когда нет времени или возможности спать, но тебе хочется (усталость, скука), и ты и не спишь, и не полностью присутствуешь", – написала она.

