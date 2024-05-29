Репетитор не требуется. Учительница-блогер дала советы выпускникам, как подготовиться к НМТ-2024 по математике

Украинская учительница математики Наталья Трепак рассказала, что выпускникам, которые будут сдавать Национальный мультипредметный тест в 2024 году, можно подготовиться к экзамену без услуг репетитора. В частности, педагог советует начинать тренироваться заблаговременно, систематически посещать уроки и слушать рекомендации своего преподавателя.

Своими советами педагог поделилась в интервью OBOZ.UA. Она отметила, что в настоящее время существует много онлайн-платформ, которые помогут восполнить пробелы в знаниях.

В то же время, Трепак говорит, что школьникам необходимо составить перечень тем, которые им нужно повторить и четко придерживаться плана обучения. Также педагог советует ученикам соблюдать временной промежуток при решении задач прошлых лет с НМТ.

"В НМТ входит весь перечень тем школьного курса математики, в отличие от других предметов. Поэтому для успешной сдачи экзамена советую начинать готовиться заблаговременно, систематически посещать уроки, слушать рекомендации учителя. Также для эффективной подготовки есть много разнообразных платформ и онлайн-ресурсов, где можно заполнить пробелы в знаниях. Определите перечень тем, которые необходимо повторить, составьте план подготовки и четко следуйте ему. Используйте задачи ВНО и НМТ предыдущих лет, во время выполнения этих задач тренируйтесь вкладываться в отведенное для этого время", – говорит учительница.

Она добавляет, что качественная подготовка предполагает систематичность, целеустремленность и личную мотивацию.

Интервью с учительницей математики Натальей Трепак читайте в четверг, 30 мая.

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