''Ученики зубрят формулы и не знают, о чем они''. Учительница математики назвала проблемы программы 5-7 классов в Украине

Украинская учительница Наталья Трепак рассказала, что у школьников проблемы с математикой, ведь они просто учат формулы, и не понимают о чем они. По ее мнению, программу 5-7 классов следует доработать. В частности, учесть психологические и возрастные особенности детей.

Об этом педагог рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Она уверяет, что школьникам такого возраста еще трудно представлять абстрактные понятия. Поэтому ученикам лучше давать темы, которые акцентируют внимание на усвоении базовых вещей и не перегружают их излишней информацией.

Трепак отмечает, что чрезмерная нагрузка приводит к усталости и снижает мотивацию детей к обучению. Так что учительница отмечает, что некоторые темы в программе можно обойти, чтобы не изучать их слишком глубоко.

"Есть темы, которые в школьной математике, возможно, и не являются обязательными. Ученики просто зубрят формулы, подставляют значения, выполняют задания по определенному алгоритму, получают какие-то результаты и не знают, о чем они. Программу 5-7 классов следует еще дорабатывать", – говорит педагог.

"Здесь обязательно нужно учитывать психологические и возрастные особенности детей, в 5-7 классах им еще трудно представлять абстрактные понятия. Было бы неплохо некоторые темы заменить теми, где можно четко объяснить детям, зачем они их изучают, где и как это можно использовать в жизни. Делать больший акцент на усвоение базовых вещей, не перегружая учеников излишней информацией, поскольку это приводит к усталости и снижает мотивацию к обучению.

Напомним, учительница математики показала китайский метод умножения двухзначных чисел, чем захватила сеть. Педагог отметила, что такой способ не так быстр, как у столбик, однако он показывает, какие еще есть виды вычислений. В частности, работница образования предложила найти произведение чисел 32 и 24. Для этого, согласно китайскому методу, нужно построить линии. Для первого числа они должны быть параллельными, для второго перпендикулярными.

Интервью с учительницей математики Натальей Трепак читайте в четверг 30 мая.

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