Репетитор нужен обязательно: выпускницы, получившие по 200 баллов по украинскому языку и математике, удивили своими секретами успеха

Наталья Павелко и Екатерина Канцирь, выпускницы украинских лицеев, получили по 200 баллов по украинскому языку и математике на Национальном мультипредметном тесте (НМТ) и делятся своими секретами успеха. В частности, девушки отмечают, что лучше им подготовиться к экзаменам удалось благодаря помощи репетитора.

Павелко – выпускница Областного научного лицея Ровно, Канцирь – Жмеринского лицея № 2. Обе юные девушки считают, что главной составляющей успеха в получении наивысших баллов является регулярное повторение. Поэтому, подчеркивают – информация запоминается лучше, если повторять изученное в следующем месяце и за месяц до тестирования.

Наталья, несмотря на оценки среднего уровня, получила высокие баллы на НМТ, придерживаясь самодисциплины и настойчивости. Делится, что уделяла много внимания прохождению различных курсов и занятиям с репетиторами. В частности, советует не готовиться к экзамену самостоятельно, ведь педагоги помогают контролировать процесс подготовки.

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Также девушка говорит, что нужно держать под контролем эмоции, высыпаться и отдыхать, поэтому не рекомендует откладывать надолго занятия, ведь чем меньше времени остается до экзамена – тем больше это давит на учеников. Друзья девушки попали в такой капкан, и, несмотря на подготовку, не смогли получить высокие баллы, именно из-за волнения и паники. Поэтому бывшая ученица советует не относиться ко всему слишком серьезно, ведь НМТ – только определенный этап в жизни. Главное же, по ее словам, найти себя и то, что доставляет удовольствие.

"Будьте собой, живите сегодня и не забывайте, что все, что происходит – всегда к лучшему", – говорит Наталья.

Девушка добавляет, что начала подготовку к НМТ еще в сентябре, однако к весне все забыла. Поэтому советует хотя бы раз в месяц возвращаться к повторению изученного. Также важно уделять внимание и второстепенным темам, не входящим в задачи экзаменов. Рекомендует также упражнения в тестах рассматривать как задачи на логику, а не на знание – это поможет легче определить ответ.

Екатерина Канцирь, в свою очередь, рассказывает, что достигла такого результата на НМТ благодаря собственной целеустремленности и привычке не сдаваться. В частности, делится и собственным наблюдением от сравнения оффлайн и онлайн подготовки. Таким образом, просмотр вебинаров в записи не менее эффективен в изучении, чем живое общение, уверяет девушка.

Рекомендует выпускница и закреплять теорию практикой и делится своей формулой – "40% правил + 60% практики". Отмечает, что нужно постоянно тренироваться и проходить как можно больше тестов ЗНО или НМТ прошлых лет.

Екатерина активно участвует в жизни общины своего города, в частности возглавляет местную общественную организацию и воплощает много успешных проектов. Кроме этого, имеет много призов школьных и областных олимпиад, а также международных конкурсов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что директор УЦОКО назвала большое преимущество НМТ перед ВНО во вступительной кампании.

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