Репетитор по английскому языку отказала ученице, которая не делала домашние задания, и стала звездой сети

В сети оценили корректный отказ в продолжении занятий репетитора по английскому языку своей ученицы. Девушка системно не выполняла домашние задания, поэтому ей было некомфортно с ней работать.

Видео дня

В Threads преподаватель с ником uliaa.liaa распространила скриншот с их переписки и спросила мнение читателей. Модель общения понравилась большинству пользователей – пост получил около 2 тысяч лайков и более 200 комментариев, где автору пишут о том, что это прекрасно, что есть учителя, которые умеют отказывать, когда видят неэффективность обучения.

Читатели написали преподавателю, что это замечательное сообщение из которого можно понять, что для педагога важно видеть прогресс.

Некоторые даже спросили контакты психотерапевта, который учит так отстаивать собственные границы.

Однако были и те, кто написал, что все зависит от того, какая цель у ученика, но не всем и не всегда нужно выполнять домашние задания. На что репетитор отметила, что это тоже важный элемент, и когда цель – поддерживать уровень, то ее ученики вообще не получают домашние задания.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в сети разгорелась дискуссия из-за болезненной темы: кто виноват в том, что ученик не учит предмет – учитель или школьник.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!