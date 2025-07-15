Репетитор по математике из Чернигова, которая обожает тяжелую музыку и катает учеников на байке, стала звездой TikTok. Видео

Репетитор математики из Чернигова Татьяна Гуцол поражает своих учеников не только умением найти подход к каждому, но и тем, что может покатать их на собственном байке. Педагог уверяет, что делает это только с разрешения родителей и дети всегда должны надевать шлем. Кроме того, Гуцол увлекается тяжелой музыкой.

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Ее путь в репетиторстве начался с просьбы подруги позаниматься с ее учеником, однако впоследствии их становилось все больше. После очередных курсов повышения квалификации Гуцол создала страницу в соцсетях, где стала делиться математическими лайфхаками, информирует Телеканал "Детинець". Так, одно из ее видео набрало 2,7 миллиона просмотров.

По словам педагога, больше всего она любит работать с подростками, ведь ценит их искренность, юмор и глубину.

"Они уже такие осмысленные, они уже понимают, чего они хотят, есть свои увлечения. И очень часто попадает так, что, во-первых, я их начинаю понимать. И когда мы понимаем друг друга, часто увлечения совпадают: там кто-то мотоциклы любит, музыку тяжелую. Я слушаю тяжелую музыку. И если кто-то из учеников тоже любит такую музыку, то есть точки пересечения", – рассказала Гуцол.

Однако работать в школу не пошла бы, ведь ей больше нравится неформальное общение. В то же время репетитор говорит, что в учебных заведениях школьникам часто дают учить информацию, которую они не могут понять. Поэтому если бы там объясняли проще, то детям не нужны были бы и репетиторы.

"Наверное, я бы не смогла работать в школе. Мне нравится более неформальное общение с детьми. В школе я бы не смогла с ними так свободно, дружески общаться. Мне нравится рассказывать не так, как учили в универе, а так, как понимаю я, так, как поймет ученик. То есть простыми, обычными словами. Приходят ко мне ученики, они говорят: "Мне надо выучить вот это, вот это, вот это правило". И куча правил, которые в учебнике читаешь, а они непонятны для них. И если бы в школе им объясняли более понятным, человеческим языком, простыми словами, мне кажется, что и репетиторов тогда не надо было бы. Они бы тогда и в школе все это поняли", – делится репетитор.

Ее кабинет не похож на обычный класс. Внимание привлекают часы, где вместо цифр размещены формулы. Больше всего Гуцол увлекают в работе дети, когда им начинает нравиться математика, особенно если сначала они ничего не понимали. По ее словам, когда ученики находят своего учителя, который умеет их заинтересовать, а не просто сухо излагать, именно тогда и появляется любовь к знаниям.

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