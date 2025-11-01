Репетитор по украинскому языку на видео разобрала три самые распространенные ошибки на НМТ

Репетитор с украинского языка Оксана Николаевна назвала три самые распространенные ошибки, которые ученики ежегодно делают на Национальном мультипредметном тесте (НМТ). По ее словам, главное быть внимательными.

Эксперт объясняет, что часто ученики или неправильно читают задания, или найдя правильный ответ – дальше не ищут. Более подробно все это она объясняет в своем видео в социальной сети TikTok.

Ошибка 1

Не рассматривать другие варианты ответов, если уже нашли правильный

"То есть, если у вас правильный ответ, например в "а", посмотрите еще "б", "в", "г" – для того, чтобы убедиться, что это точно правильный ответ", – объясняет педагог.

Ошибка 2

Менять свой ответ, если дома, во время выполнения симуляций НМТ, вы никогда так не делали

"Если вы дома никогда не возвращаетесь к вариантам, вы быстренько все прошли, не перечитывая, так и надо выполнять основной НМТ. Ничего не меняйте, потому что чаще всего люди исправляют именно правильные ответы", – уверена педагог.

Ошибка 3

Неправильно/внимательно читать условия задания

"Читайте задание. Даже если в задании написано "нет лексической ошибки в строке", ученики все равно ищут строку, где ошибка есть", – объясняет репетитор моменты невнимательности.

