Репетитор разобрала одно из самых запутанных заданий НМТ по украинскому языку: 95% учеников отвечает неправильно

Задания с однокоренными словами являются одними из самых запутанных в Национальном мультипредметном тесте (НМТ). Такое мнение высказала учительница и репетитор по украинскому языку Наталья Сорокина и показала пример, в котором, по ее данным, делают ошибку 95% учеников.

Видео дня

В своем TikTok педагог разобрала задание, в котором нужно указать, какое из предложенных слов не является однокоренным к слову "кава". Тест предлагает четыре варианта таких слов:

кавник; кавовий; кавуся; кав'яр.

"Сразу напомню вам, что однокоренные слова – это те слова, которые имеют разное, но чем-то родственное лексическое значение", – сказала Наталья. А дальше порекомендовала последовательно вспомнить точное значение каждого из предложенных в тесте слов.

Так, "кавник", напомнила она, это сосуд, в котором варят или подают кофе. "Кавовий" (с ударением на первом слоге) – прилагательное к существительному "кава". А "кавуся" – уменьшительно-ласкательное название кофе. И последнее слово в этом списке – это "кав'яр", оно является устаревшим или диалектным названием рыбьей икры.

"Итак, "кава" и "кав'яр" – не общекорневые слова, потому что они имеют разное и ничем не родственное лексическое значение", – подытожила Наталья Сорокина.

Здесь также стоит отметить, что у всех слов, кроме последнего, корнем является -кав-. Тогда как в "кав'яр" корнем является все слово. А, значит, эта часть у него с остальными действительно не совпадает.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!