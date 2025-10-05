Репетитор украинского языка назвала все исключения в написании ''Ь'' одним предложением

Кроме правил, в украинском языке существуют еще и исключения. И их бывает запомнить гораздо сложнее.

Репетитор, которая готовит учеников к Национальному мультипредметному тесту (НМТ) на своей странице в TikTok рассказала, как запомнить все исключения в написании "ь". Для этого она составила все слова в одно предложение.

В видео педагог говорит, что слова"різьбяр", "бриньчати", "няньчити", "доньчин", "тьмяний", "женьшень" и "Маньчжурія", несмотря на любые правила, пишутся с мягким знаком.

"А для того, чтобы их запомнить, объединим их в одно предложение: Різьбяр бриньчав і няньчив доньчин женьшень у Маньчжурії", – предложила она.

