Репетитор Усика рассказал, что общего между учеником 7 класса и абсолютным чемпионом мира

Репетитор абсолютного чемпиона мира и профессионального боксера Александра Усика, владелец онлайн-школы иностранных языков Дмитрий Дадак поделился, что для него нет разницы между боксером и семиклассником. Ведь оба – ученики, которых нужно научить.

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Об этом Дадак рассказал в интервью Анастасии Дерлеменко. По его словам, качество обучения зависит от человека. Так, например, Усик очень дисциплинированный, поэтому сам заинтересован в работе с репетитором.

"Все равно, что это ученик, что это ученик. Здесь от человека зависит многое. Если мы берем Александра, у него проблем с дисциплиной нет вообще. Он сам этого хочет и работает. То есть, как я уже говорил, 80% от ученика, 20% от учителя. Вот у меня были другие медийные там ученики. Кто-то старался, кто-то не старался", – делится Дадак.

Он также отмечает, что Александр Усик – обычный человек, которого нужно научить и ничего большего.

По словам репетитора, когда он видит, что ученикам нужна мотивация, то обсуждает с ними это. Однако педагог не заставляет кого-то к обучению, ведь это решение человека, который посещает занятия.

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