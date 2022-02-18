"РФ на связи! Будем играть в игру "Найди бомбу": в Кривом Роге сообщили о заминировании школ и ТРЦ

Светлана Кузьменко
Моя Школа
1,8 т.
В Кривом Роге ищут взрывчатку в школах и ТРЦ

Утром пятницы, 18 февраля, на электронную почту СБУ поступило сообщение о якобы заминировании школ и ТРЦ Кривого Рога Днепропетровской области. Автор заявил, что "РФ на связи" и что предстоит "игра" в "Найди бомбу".

Он также предупредил правоохранителей – будет наблюдать с помощью дрона. На поиски взрывчатки он дал 4 часа, 34 минуты и 23 секунды, сообщает "СВОИ. Кривой Рог".

"Будем играть в игру "Найди бомбу"

Издание опубликовало скриншот письма с угрозой. Оно пришло в 06:50 утра, тема "Минирование криврого рога!"

"Минер" представился Алексеем Сапогом. А текст начинается с фразы "РФ на связи".

"Сегодня мы будем играть в игру "Найди бомбу", – анонсировал автор письма.

Видео дня

Он заявил, что взрывчатка заложена в:

  • школе №65,

  • школе №46;

  • школе №12;

  • школе №8;

  • школе №48;

  • школе №49;

  • школе №109;

  • школе №71;

  • ТРЦ "Солнечная галерея";

  • ТРЦ "Плаза-3";

  • ТРЦ "Мрия";

  • ТРЦ "Парус".

При этом отдельно указано, что взрывчатка есть еще в одной школе, но называть "минер" ее не будет.

"Ваша задача – как можно быстрее найти бомбу, а моя – наблюдать с дрона. В данной игре может быть два исхода – либо вы находите бомбу и все обходится, либо по истечению опредленного времени я и мои коллеги взрываю все к чертям", – заявил автор письма.

Он указал, что на поиски взрывчатки дает правоохранителям ровно 4 часа, 34 минуты и 23 секунды.

Автор письма начал с того, что "РФ на связи"

Полицейские и взрывотехники проверяют указанные в письме объекты. Что касается школ, поскольку еще одну "минер" отказался указать, правоохранителям придется проверить их все в городе.

Взрывчатку ищут в ТРЦ и школах города
Эпидемия "минирований"

Украину накрыла волна ложных сообщений о минировании. "Минируют" школы, ТРЦ, вокзалы, аэропорты. Согласно ст. 259 Уголовного кодекса, фиктивное уведомление о заминировании:

  • наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

  • если оно повлекло тяжкие последствия или совершено повторно – наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

Кроме того, пезидент Владимир Зеленский 25 марта 2021 подписал закон "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан " № 1292-ІХ.

Она предусматривает, что карается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет даже первое сообщение о якобы минировании:

  • критически важных объектов инфраструктуры

  • или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти,

  • или учреждений здравоохранения,

  • или учебных заведений.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • В январе в Украине выросло количество псевдоминирований, в том числе и школ. По данным правоохранителей, большинство из них поступало с временно оккупированных территорий или России. По словам главы МВД Дениса Монастырского, фейковые сообщения о заминировании являются элементом гибридной войны против Украины.

  • СБУ разоблачила на Черкасщине сеть псевдоминеров. Одним из исполнителей был студент-первокурсник. "Минирование" школ, колледжей, жилых домов и торгово-развлекательных центров происходило через закрытые Telegram-каналы, которыми управляют с территории РФ. Однако во всех случаях взрывчатки не обнаружили.

  • Правоохранители получили сообщение о якобы заминировании всех школ Кривого Рога в 8:12 понедельника, 24 января. "Минер" представился "секретным агентом России". Детей и сотрудников школ эвакуировали, заведения перешли на дистанционное обучение.

  • В Одесской области ученик 11 класса позвонил в полицию и сообщил о якобы заминировании школы. Выпускник сделал звонок на перемене. Школьника быстро вычислили. Он объяснил, что хотел развлечься и посмотреть, как отреагируют правоохранители.

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