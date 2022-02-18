"РФ на связи! Будем играть в игру "Найди бомбу": в Кривом Роге сообщили о заминировании школ и ТРЦ
Утром пятницы, 18 февраля, на электронную почту СБУ поступило сообщение о якобы заминировании школ и ТРЦ Кривого Рога Днепропетровской области. Автор заявил, что "РФ на связи" и что предстоит "игра" в "Найди бомбу".
Он также предупредил правоохранителей – будет наблюдать с помощью дрона. На поиски взрывчатки он дал 4 часа, 34 минуты и 23 секунды, сообщает "СВОИ. Кривой Рог"."Будем играть в игру "Найди бомбу"
Издание опубликовало скриншот письма с угрозой. Оно пришло в 06:50 утра, тема – "Минирование криврого рога!"
"Минер" представился Алексеем Сапогом. А текст начинается с фразы "РФ на связи".
"Сегодня мы будем играть в игру "Найди бомбу", – анонсировал автор письма.
Он заявил, что взрывчатка заложена в:
школе №65,
школе №46;
школе №12;
школе №8;
школе №48;
школе №49;
школе №109;
школе №71;
ТРЦ "Солнечная галерея";
ТРЦ "Плаза-3";
ТРЦ "Мрия";
ТРЦ "Парус".
При этом отдельно указано, что взрывчатка есть еще в одной школе, но называть "минер" ее не будет.
"Ваша задача – как можно быстрее найти бомбу, а моя – наблюдать с дрона. В данной игре может быть два исхода – либо вы находите бомбу и все обходится, либо по истечению опредленного времени я и мои коллеги взрываю все к чертям", – заявил автор письма.
Он указал, что на поиски взрывчатки дает правоохранителям ровно 4 часа, 34 минуты и 23 секунды.
Полицейские и взрывотехники проверяют указанные в письме объекты. Что касается школ, поскольку еще одну "минер" отказался указать, правоохранителям придется проверить их все в городе.
Украину накрыла волна ложных сообщений о минировании. "Минируют" школы, ТРЦ, вокзалы, аэропорты. Согласно ст. 259 Уголовного кодекса, фиктивное уведомление о заминировании:
наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.
если оно повлекло тяжкие последствия или совершено повторно – наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.
Кроме того, пезидент Владимир Зеленский 25 марта 2021 подписал закон "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан " № 1292-ІХ.
Она предусматривает, что карается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет даже первое сообщение о якобы минировании:
критически важных объектов инфраструктуры
или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти,
или учреждений здравоохранения,
или учебных заведений.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
В январе в Украине выросло количество псевдоминирований, в том числе и школ. По данным правоохранителей, большинство из них поступало с временно оккупированных территорий или России. По словам главы МВД Дениса Монастырского, фейковые сообщения о заминировании являются элементом гибридной войны против Украины.
СБУ разоблачила на Черкасщине сеть псевдоминеров. Одним из исполнителей был студент-первокурсник. "Минирование" школ, колледжей, жилых домов и торгово-развлекательных центров происходило через закрытые Telegram-каналы, которыми управляют с территории РФ. Однако во всех случаях взрывчатки не обнаружили.
Правоохранители получили сообщение о якобы заминировании всех школ Кривого Рога в 8:12 понедельника, 24 января. "Минер" представился "секретным агентом России". Детей и сотрудников школ эвакуировали, заведения перешли на дистанционное обучение.
В Одесской области ученик 11 класса позвонил в полицию и сообщил о якобы заминировании школы. Выпускник сделал звонок на перемене. Школьника быстро вычислили. Он объяснил, что хотел развлечься и посмотреть, как отреагируют правоохранители.