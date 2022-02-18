"РФ на связи! Будем играть в игру "Найди бомбу": в Кривом Роге сообщили о заминировании школ и ТРЦ

Утром пятницы, 18 февраля, на электронную почту СБУ поступило сообщение о якобы заминировании школ и ТРЦ Кривого Рога Днепропетровской области. Автор заявил, что "РФ на связи" и что предстоит "игра" в "Найди бомбу".

Он также предупредил правоохранителей – будет наблюдать с помощью дрона. На поиски взрывчатки он дал 4 часа, 34 минуты и 23 секунды, сообщает "СВОИ. Кривой Рог".

Издание опубликовало скриншот письма с угрозой. Оно пришло в 06:50 утра, тема – "Минирование криврого рога!"

"Минер" представился Алексеем Сапогом. А текст начинается с фразы "РФ на связи".

"Сегодня мы будем играть в игру "Найди бомбу", – анонсировал автор письма.

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Он заявил, что взрывчатка заложена в:

школе №65,

школе №46;

школе №12;

школе №8;

школе №48;

школе №49;

школе №109;

школе №71;

ТРЦ "Солнечная галерея";

ТРЦ "Плаза-3";

ТРЦ "Мрия";

ТРЦ "Парус".

При этом отдельно указано, что взрывчатка есть еще в одной школе, но называть "минер" ее не будет.

"Ваша задача – как можно быстрее найти бомбу, а моя – наблюдать с дрона. В данной игре может быть два исхода – либо вы находите бомбу и все обходится, либо по истечению опредленного времени я и мои коллеги взрываю все к чертям", – заявил автор письма.

Он указал, что на поиски взрывчатки дает правоохранителям ровно 4 часа, 34 минуты и 23 секунды.

Полицейские и взрывотехники проверяют указанные в письме объекты. Что касается школ, поскольку еще одну "минер" отказался указать, правоохранителям придется проверить их все в городе.

Украину накрыла волна ложных сообщений о минировании. "Минируют" школы, ТРЦ, вокзалы, аэропорты. Согласно ст. 259 Уголовного кодекса, фиктивное уведомление о заминировании:

наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

если оно повлекло тяжкие последствия или совершено повторно – наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

Кроме того, пезидент Владимир Зеленский 25 марта 2021 подписал закон "О внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины об усилении ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан " № 1292-ІХ.

Она предусматривает, что карается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет даже первое сообщение о якобы минировании:

критически важных объектов инфраструктуры

или зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность органов государственной власти,

или учреждений здравоохранения,

или учебных заведений.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

В январе в Украине выросло количество псевдоминирований, в том числе и школ. По данным правоохранителей, большинство из них поступало с временно оккупированных территорий или России. По словам главы МВД Дениса Монастырского, фейковые сообщения о заминировании являются элементом гибридной войны против Украины.