Перестаньте это запрещать: привычка детей, в которой ученые усмотрели признак одаренности

Дети начинают лгать с раннего возраста – буквально, едва научившись как следует говорить. И родителей эта склонность начинает беспокоить, а то и раздражать. Однако как мать трехлетней дочери, психолог и ученая доктор Кортни Уоррен советует не торопиться с выводами – это может быть положительным сигналом.

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Свою позицию и ее обоснование Уоррен изложила в статье для портала YourTango. Она рассказала, как муж однажды подошел к ней, смеясь. Он играл с их дочкой, и девочка захотела сладостей. Зная, что отец спросит, что бы на это сказала мама, она посмотрела ему прямо в глаза и заявила: "Мама сказала „да"". Затем она сделала паузу, слегка наклонила голову, подняла указательный палец вверх и очень серьезно добавила: "Но ты ее не спрашивай!"

С того дня родители начали замечать, что их малышка постоянно врет. То отрицает, что ела зубную пасту прямо из тюбика ("Мама, не смотри!"), то жаловалась, что ее в детском саду ударил мальчик, который на самом деле переехал жить в другой город еще несколько месяцев назад (теперь вся группа обвиняет его во всех грехах и сваливает свои проступки на него). Поэтому доктор Уоррен решила узнать больше: нормально ли для маленьких детей лгать и стоит ли родителям бить тревогу, как только они это заметят?

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Психология утверждает: дети, которые лгут, на самом деле чрезвычайно умны. Согласно исследованиям доктора Кенга Ли, заслуженного профессора прикладной психологии и человеческого развития в Университете Торонто, дети начинают лгать уже в двухлетнем возрасте. Среди двухлеток лжецов уже около 30%. К трехлетнему возрасту эта доля возрастает до половины. Еще через год она достигает колоссальных 80%.

Как оказывается, ложь – очень распространенное явление среди маленьких детей. Тот факт, что обман является, так сказать, нормальной частью детского развития, доктору Уоррен как психологу, которая верит, что честность – залог долгосрочного жизненного благополучия взрослых, было трудно принять. Ведь может ли ложь вообще быть полезной? Оказывается, да. Есть все основания полагать, что ложь в раннем возрасте – это вполне нормально, здорово и свидетельствует об адекватном психологическом развитии ребенка.

Согласно исследованиям доктора Ли, чтобы солгать, ребенок должен обладать двумя ключевыми навыками:

Он должен обладать так называемой способностью "читать мысли". Это означает, что ребенку нужно понимать, что его разум отделен от разума другого человека – то есть то, что знает он, отличается от того, что знает кто-то другой. Иными словами: "Я знаю, что ты не знаешь того, что знаю я".

Также ребенок должен обладать самоконтролем. Речь идет о способности контролировать свою речь, мимику и язык тела, ведь без этого в ложь просто никто не поверит. Исследования показывают, что дети, которые лучше умеют "читать мысли" и контролировать себя, с раннего возраста придумывают более изощренную ложь. Следовательно, способность обманывать связана с очень положительными качествами, в частности с интеллектом и креативностью.

Родителям также важно иметь в виду, что дети не рождаются с встроенным моральным компасом. Они учатся через исследование и реакцию окружающих. С раннего возраста детьми руководит принцип удовольствия: получить как можно больше того, чего они хотят, и избежать того, чего не хотят. Как следствие, большинство детских выдумок направлены на то, чтобы избежать неприятных последствий (например, наказания за разбитую вазу или драку с другом) или получить что-то положительное, например внимание, любимую еду или похвалу.

Ложь в раннем детстве сложна еще и потому, что, как объясняет детский психиатр доктор Майкл Броуди, "совсем маленькие дети просто не видят разницы между правдой и вымыслом". Раннее детство – это время воображения, фантазий и экспериментов, когда малыш то притворяется огнедышащим драконом, то постоянно носит корону, утверждая, что он принц.

Все это – нормальные признаки развития, которые привносят радость в детство. Поэтому грань между реальностью и вымыслом для большинства детей остается довольно размытой, да и жить в "настоящем" мире им, как правило, гораздо менее интересно.

Правда заключается в том, что к четырем годам подавляющее большинство детей начинает лгать. И хотя большинство из нас не стремится поощрять обман у своих детей, полезно помнить, что это естественный этап психологического развития малыша. В этом возрасте ложь ассоциируется с рядом положительных качеств, среди которых интеллект, творческое мышление и формирование индивидуальности. Поэтому, несмотря на то, что мы не хотим поощрять откровенную ложь у детей (особенно с возрастом), есть веские причины даже порадоваться первым выдумкам ребенка, пока он еще совсем маленький.

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