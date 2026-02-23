Родителей предупредили об опасном тренде в TikTok: что такое 'хроминг', от которого умер 11-летний подросток

Среди подростков распространяется опасный тренд в TikTok, который называется "хроминг". Его суть заключается во вдыхании химических испарений детьми. Несмотря на то, что такая практика (ранее известная как "хаффинг") существует десятилетиями, именно социальные сети сделали ее снова популярной среди школьников.

Известно о нередких трагических случаях после участия в подобных "дыхательных челленджах", которые распространяются по интернету. Даже однократное вдыхание токсичных газов может привести к так называемому синдрому внезапной смерти – когда сердце останавливается без предварительных симптомов, информирует New York Post.

Так, трагической стала смерть 11-летнего Томми-Ли Биллингтона, которого нашли без сознания в доме друга. Несмотря на то, что парня срочно доставили в больницу, медикам не удалось вернуть его в сознание и спасти. Его родители рассказали, что парень поддался безумному увлечению с TikTok, что и привело к его внезапной смерти.

Что такое хроминг

Для получения кратковременного ощущения эйфории при вдыхании паров бытовых веществ подростки чаще всего используют доступные предметы. В частности, перманентные маркеры, аэрозольные дезодоранты, средства для чистки техники, лак для ногтей, краски и растворители, газ из баллончиков для взбитых сливок.

Одно из исследований 2024-го года показало, что 109 видео с хэштегами, связанными с хромингом, набрали более 25 млн просмотров в TikTok. Именно тогда ученые начали снова обращать внимание на новую волну популярности опасного тренда. Около 39% такого контента создают подростки, а большинство видео подают опасную практику в форме мемов или шуток. Исследователи считают, что именно юмористический формат делает тренд особенно опасным, ведь дети воспринимают его как безобидное развлечение и не думают, что могут отравиться.

Опасные последствия

Вдыхание бытовых химикатов может привести к головокружению и потере сознания, судорогам, поражению мозга, повреждению сердца, печени и легких, удушью или внезапной смерти даже после первой попытки. Особую опасность создает легкодоступность веществ, которые используют дети, поэтому взрослые могут не замечать рискованного поведения.

Родителям на заметку

Педиатры и специалисты по подростковому здоровью советуют говорить с детьми о тренде прямо и без запугивания. В частности:

объяснять, что "хроминг" – это не челлендж, а форма токсического отравления;

подчеркивать, что смерть может наступить даже после одного вдоха;

научить детей относиться к увиденному в соцсетях критически;

обращать внимание на резкие изменения поведения или запах химикатов;

хранить потенциально опасные аэрозоли вне доступа детей.

Эксперты отмечают, что подростки значительно реже экспериментируют с опасными вещами, если понимают реальные последствия, а не просто берут пример с вирусных видео.

