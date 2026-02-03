Родителей заставляют работать грузчиками и малярами: стало известно об ультиматуме воспитательницы в детсаду Киева

В Днепровском районе Киева родители жалуются на то, что воспитатели регулярно требуют от них красить стены, носить мебель или вытирать пыль. В группах проводятся ремонтные работы, которые финансирует местная власть, однако работники детсада постоянно просят что-то сделать родителей, если они планируют, что их дети осенью будут посещать садик.

У родителей спросили чьи дети планируют ходить в садик до сентября и дали понять, что сейчас его посещают только отдельные малыши и их родителям, вероятно, придется все покрасить, помыть, перенести и собрать мебель. Говорят, что в заведение хотят ходить все, а работают только трое родителей, поэтому другим стоит разделить между собой работу. Об этом рассказывает ТСН.

Некоторые родители считают это в определенном смысле буллингом, потому что кто-то из них соглашается сразу же прийти и помыть пол или смонтировать мебель, а кто-то этого делать не может. В частности, из-за работы, службы, проблем со здоровьем и тому подобное. К тому же, не каждая мама может носить тяжелую мебель или выполнять малярные работы, ведь для этого нужен опыт.

"Странно это слышать от воспитателя. Ведь можно спокойно собрать средства и нанять для выполнения этих работ грузчиков или сборщиков мебели. А нас почему-то заставляют бросать все свои дела и бежать выполнять работу, которую не все могут сделать. Да и должны ли? Потому что садик сам бы должен был позаботиться о грузчиках и сборщиках мебели, малярах. Но больше всего в этой истории раздражает ощутимо заметный шантаж – "придете работать – ведите детей, а не придете – мы вас типа не ждем", — рассказала одна из мам.

