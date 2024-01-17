Родители 14-летнего выпускника колледжа поделились правилом №1 в воспитании вундеркинда: дружить следует с людьми всех возрастов

Родители 14-летнего выпускника колледжа Майка, Марк и Мелисса Уиммер, рассказали, какого главного правила придерживались в воспитании вундеркинда. В частности, они отметили, что никогда не ругали сына за оценки, однако серьезно относились к тому, с кем он дружит.

Своими советами родители поделились с CNBC. Они отметили, что нужно позволить ребенку быть тем, кем он есть, и поддерживать его в этом.

"Мы решили, что просто поставим его в социальные ситуации и попытаемся поощрить его общаться со всеми другими и просто удобнее общаться с людьми вне нашей среды. Возможность общаться была большим преимуществом", – говорит мама мальчика.

Она советует окружить детей разными возрастными группами и подчеркивает, что они, как родители, всегда были рядом со своим сыном, чтобы у него была защита, поддержка и поощрение в таких ситуациях. Женщина делится, что друзья Майка разные – от детей, с которыми он вырос, до 20-летних в колледже и взрослых коллег.

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С друзьями своего возраста, парень будет вести разговор об автомобильной гонке, а не о бизнес-метриках, а со взрослыми коллегами может перейти к более техническим дискуссиям об искусственном интеллекте и системах машинного обучения или Интернет-вещей, делятся родители вундеркинда.

"Я всегда разрешаю человеку задавать тон. Я оцениваю человека, в определенном смысле, а потом продолжаю дальше", – говорит Майк.

Выпускник колледжа получил степень средней школы, младшего специалиста и бакалавра за последние три года. Кроме этого, парень руководил двумя технологическими компаниями, создал третью и сотрудничал с организацией на Бермудских островах, работающей над контролем популяции рыбы-лев. Также молодой вундеркинд в 11 лет выиграл суд о возвращении домой своего товарища-второкурсника.

Уиммеры обнаружили интеллектуальные способности своего сына еще до того, как он пошел в садик. Детский психолог сказал им, что Майк превысил шкалу IQ.

Недавние исследования показывают, что дети чаще дружат со своими сверстниками, когда они физически сидят рядом друг с другом. Кроме того, было доказано, что дружба между людьми всех возрастов связана с меньшим количеством случаев одиночества среди детей и является важным фактором развития детства.

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