Родители 14-летних выпускниц школы раскрыли свои секреты воспитания: если поставить перед детьми телевизор, они изучат всех героев Диснея

Родители двух 14-летних выпускниц школы Баво и Банколе Бодунрин рассказали, что такого успеха девушки добились не только из-за высоких результатов на тестах по IQ. Главное, по их мнению, это среда, в которой растут дети, ведь она не менее важна, чем уроки.

По словам Бодунрин, если перед дошкольниками поставить телевизор, то они изучат всех героев Диснея. Они считают, что все, что показывается ребенку в таком возрасте, является тем, кем он становится. Секретами воспитания отец и мать девушек поделились с CNBC.

По данным Министерства образования США, дети обычно начинают читать около 6 лет. Две девочки начали это делать еще до того, как пошли в детский сад. Бодунрин уверяют, что это стало проблемой при зачислении каждой из дочерей в дошкольное заведение. Ведь если дети знают все из учебного плана, то им становится скучно.

Банколе и Баво отмечают, что стили обучения девочек достаточно разные, то есть они не могли воспользоваться единственным подходом к воспитанию. Однако определенные правила у них все равно существуют для детей.

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В частности, их дочери обязательно посещали библиотеку, где в кружке за прочтенные книги получали призы. Чем больше девочки изучали печатные издания, тем больше влюблялись в чтение и тем дальше проходили школьную программу.

Бодунрины говорят, что они "не экранная семья". В частности, дети пользовались гаджетами во время домашнего обучения, но они не смотрели телевизор. Кроме того, ни одна из их дочерей не получила мобильный телефон, пока не пошла в среднюю школу.

По словам Баво, это помогло минимизировать отвлекающие факторы, связанные с гаджетами и добиться здорового баланса между школой и временем, проведенным за экраном.

"Если вы не хотите, чтобы ваши дети пили Coca-Cola, не пейте его сами. Мы не говорим: "Не делай этого, не делай того, не делай другого". Это мы и это стало частью них", – делятся Бодунрины.

Отсутствие внимания на экранах является одной из причин, почему его дочери так любят читать и всегда выбирают книги.

"Они сидят и читают, потому что это то, что они знают, это то, на чем они выросли", – говорит Банколе.

Сейчас одна из девушек учится в университете, выбрав профессию пилота. А другая на специальности по информатике и авиации.

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