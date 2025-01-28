Родители будут удивлены: исследование показало, как мемы влияют на успехи детей в обучении

Использование интернет-мемов при преподавании может значительно улучшить результаты успехов в обучении старшеклассников. Так, ученики, получавшие образование с помощью виджет-трендов, получили на 21% больше баллов в тестах, чем те, кто не имел таких исключений.

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Исследование, в котором приняли участие более 200 филиппинских учеников 11 класса, показало, что группа, которая имела мемы в обучении, выработала более позитивное отношение к биологии и имела большую уверенность в своей способности понимать и применять научные концепции, передает Рhys.org. Кроме того, использование интернет-шуток помогло уменьшить волнение, связанное с предметом, и сделало процесс обучения более приятным.

Таким образом, использование мемы помогают сделать сложные темы более доступными. Благодаря сочетанию юмора и культурных ссылок мемы помогали ученикам эффективнее запоминать информацию. Исследователи также поощряли школьников создавать собственные мемы, что углубило их понимание уроков.

Чтобы оценить эффективность этого подхода, в исследовании была применена комбинация предварительных тестов, каждый из которых состоял из 30 вопросов, предназначенных для оценивания понимания учениками материала. Кроме того, после уроков проводились опросы, измерявшие отношение школьников к науке и их самоэффективность.

В то же время, используя мемы, преподаватели могут создать более приятную и эффективную учебную среду, вдохновляя студентов смотреть на науку свежим и положительным светом.

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