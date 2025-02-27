Родители, допускающие эти 7 простых ошибок, часто воспитывают детей-перфекционистов

Ольга Липич
Моя Школа
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Родители, допускающие эти 7 простых ошибок, часто воспитывают детей-перфекционистов

Родители естественно хотят лучшего для своих детей, вливая в них любовь и внимание с лучшими намерениями создать счастливых, здоровых и уравновешенных людей, которые вырастут в хорошо адаптированных взрослых. Однако иногда их действия с благими намерениями могут привести к непреднамеренным последствиям.

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Одним из таких последствий является создание мини-перфекционистов, детей, которые растут, веря, что все, что не идеально, является неудачей. Издание Your Tango пишет, что родители, которые допускают эти простые ошибки, часто воспитывают детей-перфекционистов.

Чрезмерная похвала

Похвала ребенка за все, что он делает, даже за то, что не является чем-то выдающимся, может нанести ущерб его самооценке. Это может создать чувство давления и ожидания, что он всегда будет делать все идеально.

Вместо этого лучше сосредоточится на похвале усилий и прогресса ребенка и давать конструктивную обратную связь, которая поможет ему совершенствоваться.

Родители, допускающие эти 7 простых ошибок, часто воспитывают детей-перфекционистов

Чрезмерная опека

Это может помешать ребенку развить важные жизненные навыки и независимость, а также заставит чувствовать себя неспособным справляться с трудностями или неудачами.

Родителям стоит позволить своему ребенку испытывать неудачи и научить его преодолевать препятствия.

Чрезмерная опека может иметь несколько негативных последствий для детей, включая повышенную тревожность, трудности в развитии независимости, плохие социальные навыки, низкую самооценку и потенциальные трудности с принятием решений и построением отношений во взрослой жизни.

Микроменеджмент

Микроменеджмент жизни ребенка может создать чувство зависимости и отсутствия автономии. Стоит позволить ему принимать собственные (соответствующие возрасту) решения, направляя его, когда это необходимо, для поиска эффективных решений в сложившейся ситуации.

Установление нереалистичных ожиданий

Установление нереалистичных ожиданий для ребенка и его успеха может создать чувство давления и тревоги, что может привести к множеству проблем, таких как расстройства пищевого поведения, депрессия, СРК и многое другое.

Это также может заставить их поверить, что все, что не идеально, неприемлемо и что их никогда не бывает достаточно.

Родители, допускающие эти 7 простых ошибок, часто воспитывают детей-перфекционистов

Критика ошибок

Критика ошибок ребенка может вызвать страх неудачи и чувство несостоятельности. Вместо этого родителям стоит помочь им понять, что ошибки являются естественной частью процесса обучения, и поощрять их учиться на своих ошибках.

Напоминайте им, что нет такого понятия, как неудача, есть только возможности для обучения. Предлагайте своим детям конструктивную обратную связь, которая поможет им стать лучше, а не критику, которая отобьет у них охоту пытаться.

Сравнение их с другими

Сравнение вашего ребенка с другими может создать чувство неуверенности и убеждение, что они недостаточно хороши. Это также может привести к чувству соревнования, которое может нанести вред их отношениям с другими.

Социальные сети уже делают это, создавая ложные образы "идеальных" людей в мире. Вместо этого сосредоточьтесь на уникальных сильных сторонах и талантах вашего ребенка и помогите ему развить свое уникальное чувство идентичности, которое охватывает все, кем он является.

Родители, допускающие эти 7 простых ошибок, часто воспитывают детей-перфекционистов

Чрезмерная критика себя

Чрезмерная критика себя может создать негативную среду, которая может повлиять на самооценку вашего ребенка. Это также может заставить его поверить, что перфекционизм – единственный способ добиться успеха.

Вместо этого будьте примером сострадания к себе и принятия себя и поощряйте своего ребенка делать то же самое. 

Ранее OBOZ.UA писал про 7 причин, почему неудачи могут помочь детям добиться успеха.

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