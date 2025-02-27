Родители, допускающие эти 7 простых ошибок, часто воспитывают детей-перфекционистов

Родители естественно хотят лучшего для своих детей, вливая в них любовь и внимание с лучшими намерениями создать счастливых, здоровых и уравновешенных людей, которые вырастут в хорошо адаптированных взрослых. Однако иногда их действия с благими намерениями могут привести к непреднамеренным последствиям.

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Одним из таких последствий является создание мини-перфекционистов, детей, которые растут, веря, что все, что не идеально, является неудачей. Издание Your Tango пишет, что родители, которые допускают эти простые ошибки, часто воспитывают детей-перфекционистов.

Чрезмерная похвала

Похвала ребенка за все, что он делает, даже за то, что не является чем-то выдающимся, может нанести ущерб его самооценке. Это может создать чувство давления и ожидания, что он всегда будет делать все идеально.

Вместо этого лучше сосредоточится на похвале усилий и прогресса ребенка и давать конструктивную обратную связь, которая поможет ему совершенствоваться.

Чрезмерная опека

Это может помешать ребенку развить важные жизненные навыки и независимость, а также заставит чувствовать себя неспособным справляться с трудностями или неудачами.

Родителям стоит позволить своему ребенку испытывать неудачи и научить его преодолевать препятствия.

Чрезмерная опека может иметь несколько негативных последствий для детей, включая повышенную тревожность, трудности в развитии независимости, плохие социальные навыки, низкую самооценку и потенциальные трудности с принятием решений и построением отношений во взрослой жизни.

Микроменеджмент

Микроменеджмент жизни ребенка может создать чувство зависимости и отсутствия автономии. Стоит позволить ему принимать собственные (соответствующие возрасту) решения, направляя его, когда это необходимо, для поиска эффективных решений в сложившейся ситуации.

Установление нереалистичных ожиданий

Установление нереалистичных ожиданий для ребенка и его успеха может создать чувство давления и тревоги, что может привести к множеству проблем, таких как расстройства пищевого поведения, депрессия, СРК и многое другое.

Это также может заставить их поверить, что все, что не идеально, неприемлемо и что их никогда не бывает достаточно.

Критика ошибок

Критика ошибок ребенка может вызвать страх неудачи и чувство несостоятельности. Вместо этого родителям стоит помочь им понять, что ошибки являются естественной частью процесса обучения, и поощрять их учиться на своих ошибках.

Напоминайте им, что нет такого понятия, как неудача, есть только возможности для обучения. Предлагайте своим детям конструктивную обратную связь, которая поможет им стать лучше, а не критику, которая отобьет у них охоту пытаться.

Сравнение их с другими

Сравнение вашего ребенка с другими может создать чувство неуверенности и убеждение, что они недостаточно хороши. Это также может привести к чувству соревнования, которое может нанести вред их отношениям с другими.

Социальные сети уже делают это, создавая ложные образы "идеальных" людей в мире. Вместо этого сосредоточьтесь на уникальных сильных сторонах и талантах вашего ребенка и помогите ему развить свое уникальное чувство идентичности, которое охватывает все, кем он является.

Чрезмерная критика себя

Чрезмерная критика себя может создать негативную среду, которая может повлиять на самооценку вашего ребенка. Это также может заставить его поверить, что перфекционизм – единственный способ добиться успеха.

Вместо этого будьте примером сострадания к себе и принятия себя и поощряйте своего ребенка делать то же самое.

Ранее OBOZ.UA писал про 7 причин, почему неудачи могут помочь детям добиться успеха.

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