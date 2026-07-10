Родители и учитель не играют никакой роли: звездный педагог назвал классы, где самая плохая ситуация с украинским языком

Наихудшая ситуация с украинским языком среди школьников наблюдается в 7-11 классах, где решающую роль играет не школа или семья, а среда сверстников. Об этом рассказал учитель украинского языка из Киева Юрий Телец, известный в соцсетях как блогер-педагог Юра Пеони.

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Своими наблюдениями он поделился в интервью YouTube-каналу LUKI. Телец принял участие в проекте "Что бесит…". В выпуске "Что бесит учителя" он рассказал, что в подростковом возрасте влияние взрослых фактически нивелируется, поэтому взрослые стремительно теряют свой авторитет.

"С точки зрения возрастной психологии у ребенка постоянно меняется роль лидера. Начальная школа – это время, когда мы кайфуем. Почему? Потому что условно учитель является таким культовым образцом в жизни ребенка. Это начальная школа. В пятом-шестом классе эта история немного начинает сходить на нет. С седьмого класса и примерно до десятого-одиннадцатого это будет история твоего окружения в контексте ровесников и друзей. Там уже ни родители, ни учитель вообще не играют никакой роли", – пояснил Телец.

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По словам педагога, речевое поведение детей напрямую зависит от их круга общения. "Как определит микрогруппа, так и будет вести себя подросток", – отметил он. При этом искусственно повлиять на этот процесс практически невозможно, ведь дети не воспринимают навязанной среды. "Трое общаются на украинском, из их группы приходит четвертый или четвертая, которые общаются на русском. И они даже не замечают, как все переходят на язык своего сверстника или сверстницы, потому что так им удобнее общаться", – описал ситуацию учитель.

Он признал, что в целом ситуация с украинским языком среди детей заметно улучшилась, но все еще далека от идеала. Немало школьников по-прежнему общаются между собой на русском. И значительная доля ответственности за это лежит на родителях. "Существует языковой закон, который четко регламентирует, что в пределах учебного заведения – а это государственное учреждение, тем более – мы постоянно общаемся только на украинском языке. Мы ходим, мы контролируем, я постоянно делаю замечания. Но это имеет смысл, когда плывешь в одной лодке с родителями", – пояснил Телец. Он добавил, что сложно добиваться стабильных результатов, когда ребенок в школе общается на украинском, а дома с мамой смотрит российские сериалы. "От одного только моего постоянного контроля ничего в голове не изменится, как бы я ни стоял над ребенком", – пожаловался педагог.

Дополнительное влияние оказывает и контент в соцсетях, где, по словам учителя, часть блогеров снова возвращается к русскому языку. А дети потом копируют поведение лидеров мнений. "Дети воспринимают это так: лидер мнений сказал, что это нормально, "какая разница", а почему я тогда не могу? Это на самом деле очень сложная история, потому что прямого супермеханизма воздействия нет", – сказал Телец.

В целом учитель отметил положительную динамику в переходе детей на украинский язык. Но отметил, что без системного воздействия – как в семье, так и в окружении – изменить ситуацию быстро не удастся. "Думаю, нам просто нужно очень много сил, нервов и времени", – подытожил он.

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