Родители и учителя должны быть на одной волне. Педагог объяснила важность коммуникации в школах: тогда это даст результат

В учебных учреждениях важно уделять время коммуникации, ведь когда родители и учителя будут на одной волне, это значительно облегчит процесс обучения. Об этом замечает учительница истории и соавтор пособий Антонина Макаревич.

По ее словам, нередко приходится сталкиваться с тем, что некоторые родители не слишком вовлечены в процесс, из-за чего возникает дискомуникация. Так что, объяснение порядка обучения занимает значительную часть времени. Об этом педагог рассказала в интервью Интент. Макаревич уверяет, что когда все понимают, как работает система и разделяют ответственность, удается получить лучший результат.

"Некоторые родители действительно не очень вовлечены в процесс – они возлагают ответственность на школу, передают и доверяют учителям. Когда родители, например, в SMS-режиме с тобой начинают общаться, понимаешь, что есть дискомуникация. И действительно, это забрало много времени – объяснить почему мы так работаем. Кто хочет больше домашнего задания своим детям, чтобы они работали, как раньше. Другие – наоборот", – говорит учительница.

"Результат – меньше претензий у родителей, к учителям и наоборот. Когда мы разделяем вместе эту ответственность, получаем гораздо более мощный результат", – добавляет она.

Педагог советует устраивать встречи с родителями и учителями или приобщать администрацию школы.

"Конечно, вспомогательно , когда все на одной волне и понимают, где мы находимся и куда двигаемся. И это тоже только через коммуникацию происходит. Может быть политика школы, чтобы устраивать встречи с родителями, учителями. Мы можем добавить менеджмент школы: директора, заместители, администрация. И тогда это работает, когда все понимают, что мы делаем", – уверяет Макаревич.

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