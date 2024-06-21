Школа – гораздо больше, чем обучение. Основатель PISA объяснил, почему детям важна поддержка учителя

Система образования не будет иметь эффективности, если школьники не будут получать поддержку учителя, даже если у учеников будут современные технологии в обучении. В частности, подростки, которые имели доступ к помощи педагога, были более уверены в своих силах и способны самостоятельно учиться, чем их сверстники, которые не имели такой возможности.

Об этом отмечает основатель международного исследования PISA Андреас Шляйхер, сообщает Освитория. Он уверяет, что поддержка учителей особенно важна во время кризисов, таких как вынужденная дистанционная учеба. По словам специалиста, школа – это не просто обучение, ведь в заведении образования ребенок познает себя, получает умение взаимодействовать с окружающими, а не просто изучает предметы по программе.

Кроме того, мастерство педагогов влияет на привлечение других ресурсов, улучшение отношений между сверстниками и создание лучшего климата в классе.

В частности, последнее исследование PISA-2022 показывает, что учителя меньше поддерживают школьников в последнее десятилетие, по крайней мере, в восприятии детей. Процент подростков, которые отметили, что имеют дополнительную поддержку от педагогов, снизился на 3%. В то же время менее 20% детей получили советы, как учиться самостоятельно во время дистанционного обучения.

Семь из десяти опрошенных подростков отметили, что регулярно получают помощь учителей в 2022 году, тогда как еще 22% имели поддержку нерегулярно. Около 8% учеников никогда не получали дополнительных консультаций. В то же время, более трети школьников отметили, что педагогов не интересуют их успехи в учебе.

Дети отмечали, что больше всего в центре внимания оказываются наиболее успешные школьники или те, которые имеют значительные проблемы с усвоением знаний.

Значительная часть 15-летних учеников уверена, что учителям не важно, приходят ли конкретные школьники на уроки. Это они связывали с вниманием к каждому ребенку. Именно это подростки связывали со снижением мотивации к обучению.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что у украинских школьников снизилась мотивация к обучению.

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