У украинских школьников снизилась мотивация к обучению: результаты исследования

Руководитель Государственной службы качества образования Руслан Гурак сообщил, что у украинских школьников заметно снизилась мотивация к обучению. Кроме того, по его словам, с 2021 года дети стали почти вдвое уставшими.

Об этом глава ГСКО рассказал на презентации данных исследования "Образование во время войны". Он подчеркнул, что практически все цифры в изменениях психоэмоционального состояния школьников удвоились, поэтому необходимо учитывать состояние детей, ведь это влияет на результаты обучения.

"С 2021 года – вопрос тревожности учеников и психоэмоционального состояния, он совершенно ухудшается. Если в 2021-2022 учебных годах вопрос мотивации составлял 40%, напряженность 20% и утомляемость детей 33%, то все эти цифры практически удвоились. Если мы не изменим ситуацию в этой части, если мы не начнем учитывать такое состояние детей, ни о каких результатах обучения речь не может быть", – сказал Гурак.

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Он добавил, что, по мнению самих школьников, их показатели психоэмоционального состояния несколько уменьшились, однако все равно остаются достаточно высокими. Чиновник призвал учитывать педагогов результаты, чтобы лучше настроить образовательный процесс в следующем учебном году.

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